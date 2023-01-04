الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم: القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة لذوى الهمم

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدولة والقيادة السياسية تولى عناية كبيرة بذوي الهمم، وذلك لقناعتها وإيمانها التام بأهمية رعاية هذه الفئة ومنحها كافة الحقوق المجتمعية، بما يستلزم ضرورة العمل التشاركى وتوحيد كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف الوزير، خلال الجلسة النقاشية التي عقدها اليوم لتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مبادرة رفقاء "قادرون باختلاف"، أن الجلسة النقاشية تمثل الجلسة الأولى ضمن عدة جلسات تستهدف استطلاع الآراء وتحديد آليات التنفيذ ومتابعة آليات التنفيذ لتؤتى ثمارها على أرض الواقع.

وضمت الجلسة النقاشية مشاركة جميع الأطراف ذات الصلة بالمبادرة التي تضمنت عددًا من قامات الصحافة والإعلام وأعضاء بمجلس النواب وممثلي مؤسسة حياة كريمة والخبراء التربويين وأساتذة كليات التربية ومعلمين وقيادات الوزارة وأولياء أمور لذوي الهمم وطلاب من ذوي الهمم.

وحضر الحلقة النقاشية، الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والدكتورة أمل سويدان رئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذة ندي خضر رئيس قطاع المبادرات والتنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، وهبة الشرقاوي مدير إدارة التعليم بمؤسسة حياة كريمة، رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، محمد الصايم مدير تحرير جريدة الجمهورية، محمد حبیب مدير تحرير جريدة الأهرام، عبير غانم الصحفية بجريدة الاهرام، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتورة رحاب أحمد إبراهيم بكلية الدراسات التربوية، وعبدالرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، السيد حجازي عضو مجلس النواب السابق، والدكتورة زينب محمد حسن مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين. 

 

تعليم الفني الدكتور رضا حجازي الجلسة النقاشية التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية السيسي رئيس الجمهورية

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