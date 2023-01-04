وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة نادى المعادى واليخت لبحث تطوير فرع النادى بالقطامية ودعم النشاط الرياضى

بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة…

التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء، بديوان الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة نادى المعادى واليخت برئاسة المهندس إبراهيم شلباية؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنادى.

واطلع وزير الشباب والرياضة على خطة عمل مجلس إدارة نادى المعادى واليخت، ورؤيته تجاه تطوير النشاط الرياضي داخل سلسلة فروع النادى بالمعادى واليخت وفرع التجمع، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية الإنشائية بفرع النادى بالقطامية؛ ليكون مستعداً لاستيعاب عضويات جديدة به خلال الفترة المقبلة.

طرح رئيس مجلس إدارة نادى المعادى ما يحتاجه فرع النادى بالقطامية من أعمال تطوير عاجلة فى مقدمتها ملعب كرة القدم وحمام السباحة لا سيما وأن فرع القطامية تم إنشاؤه منذ ١٣ عاماً ومقام على مساحة تسعة أفدنة ونصف الفدان، مشيراً إلى أن بعد التطوير بالفرع سيتم فتح الباب لاستقبال عضويات جديدة.

فى هذا السياق، طالب وزير الشباب والرياضة مجلس إدارة نادى المعادى بتقديم دراسة مالية متكاملة حول أعمال التطوير المطلوبة، وتقديمها لأحد البنوك للحصول على قرض مالى للإنفاق منه على أعمال التطوير المطلوبة، على أن يتم سداد القرض من القيم المالية التى سيحصل عليها النادى من العضويات الجديدة، وعوائد الاستثمار من قبل القطاع الخاص بالنادى، كإدارة اقتصادية.

وزير الرياضة يلتقى مجلس إدارة نادى المعادى واليخت

وأكد الوزير على دعم نادى المعادى من حيث تطوير النشاط الرياضى ودعم لاعبى ولاعبات النادى أعضاء المنتخبات الوطنية، بجانب دراسة تحمل تكلفة استضافة تدريبات لاعبى النادى بالمنشآت التابعة للوزارة، وذلك وفق دراسة تشمل كافة بنود الدعم التى يحتاجها النادى من الوزارة على مستوى النشاط الرياضى، مشيراً إلى أهمية حرص النادى على إقامة أنشطة الممارسة الرياضية للأعضاء والأسر، بجانب الاهتمام بقطاع البطولة.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة نادى المعادى الجهود المبذولة على صعيد النشاط الرياضى بالنادى، والذى شهد طفرة كبيرة مؤخرا، حيث زيادة عدد الرياضيين بالنادى إلى ٦ الآف رياضى، والتنافس فى مختلف البطولات الرياضية.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على إرسال مجلس إدارة نادى المعادى الدراسة المالية لأعمال التطوير المطلوبة بفرع القطامية وكذا الدعم الذى يحتاجه من الوزارة للفرق والأنشطة الرياضية، علاوة على قيام وزير الشباب والرياضة بزيارة تفقدية للنادى خلال الفترة المقبلة لرصد معدل التطوير والإنجاز المحقق به.