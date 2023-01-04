الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بجانب البرازيل وإنجلترا.. مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم فى 2023

السياحة في مصر
السياحة في مصر

كشف تقرير شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن اختيار مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية حول العالم لعام 2023، إلى جانب عدد من الدول من بينها بولندا، وغرب أستراليا، وإنجلترا، وولاية كارولينا الجنوبية، وجزر فيجي، والبرازيل، وسويسرا، وكولومبيا.

وسلط التقرير الضوء على ما تحمله مصر بصفة عامة ومدينة القاهرة بصفة خاصة من معالم سياحية، متضمنًا قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تتجه إليه أنظار العالم، الآن، باعتباره واحدًا من ضمن أكثر المتاحف المفتوحة حول العالم، والمخصص بشكل عام للحضارة المصرية القديمة، ويضم المجموعة الأثرية الكاملة لكنز مقبرة الملك توت عنخ آمون.

وأشار التقرير إلى مختلف معالم القاهرة، من بينها المتحف المصري بميدان التحرير، وأهرامات الجيزة، ومعالم القاهرة الإسلامية والمسيحية التاريخية.

 وفي هذا الصدد، أكد محمد فاروق، الخبير السياحي، فإن هناك أكثر من جهة اختارت مصر كأفضل وجهة لهذا العام، وكان آخرها الـ"سي إن إن".

وأضاف "فاروق" لـ"القاهرة الإخبارية" أن الإجماع العالمي على تصنيف مصر كأفضل وجهة يرجع لعدة أسباب رئيسية، من بينها افتتاح المتحف الكبير المرتقب، فضلا عن احتفالية توت عنخ آمون التي تمت الفترة الماضية، بالإضافة للتجديدات التي تمت بشارع المعز ومصر القديمة وبداية تنفيذ بعض من أجزاء الرحلة المقدسة المصرية الدينية.

وأوضح الخبير السياحي أن جميع الإمكانات الثقافية المعلنة خلال السنوات الماضية ساهمت في التصنيف، ومن بينها موكب المومياوات، فضلًا عن أن مصر من أولى الدول التي فتحت حدودها في جائحة كورونا، وهذا ساعد في زيادة التدفق لضيق المحطات التي كانت موجودة في ذلك الوقت.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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