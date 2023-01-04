«الدستور» يكشف موعد وصول خليفة جونياس المنتظر لقيادة بيراميدز

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للفريق، وموعد وصوله للقاهرة من أجل تولي المهمة رسميا.

بيراميدز لـ«الدستور».. باتشيكو يقترب.. ولكن كارتيرون في الصورة

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الدستور »: إدارة النادي قطعت شوطا كبيرا في حسم هذا الملف، لاسيما أن الوقت ليس في صالح الفريق".

وأضاف:" البرتغالي جايمي باتشيكو، أصبح بالفعل قريب للغاية من قيادة الفريق فنيا خلال المرحلة المقبلة، بعد وصول المفاوضات لمراحل متقدمة جدا".

وأكمل المصدر:" هناك خلافات حول بعض الأمور البسيطة، جاري العمل على حلها وتقريب وجهات النظر بين الطرفين".

وواصل:" في حالة حل هذه الخلافات، سيتم التعاقد رسميا مع المدرب البرتغالي، على أن يصل للقاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، لبدء مهمته رسميا مع الفريق".

وعن إمكانية تولي مدرب الزمالك الأسبق مهمة الفريق في مواجهة المحلة، أوضح المصدر:" باتشيكو سيقود الفريق عقب لقاء غزل المحلة، وتحديدا في مباراة فيوتشر أف سي، في إطار مباريات الأسبوع الـ13 للدوري".

وأشار المصدر إلى أن المدرب البرتغالي، ربما يتواجد في المدرجات لمشاهدة المباراة واللاعبين على أرض الواقع، على أن يقود الجهاز الفني المعاون الحالي لـ«جونياس» مباراة المحلة.

موعد مباراة بيراميدز وغزل المحلة بالدوري الممتاز

ويستضيف بيراميدز نظيره غزل المحلة، السبت القادم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر للدوري الممتاز (موسم 2022/2023).

وأردف المصدر:" في حالة عدم التوصل لاتفاق نهائي مع باتشيكو، فسيتم فتح خطوط اتصال مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق والمدير الفني الحالي للاتفاق السعودي ".

واستطرد:" هناك مفاوضات يقوم به مسئولو بيراميدز حاليا بشكل غير مباشر مع كارتيرون لمعرفة موقفه من تدريب الفريق من عدمه، تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث".

وأتم المصدر قائلا:" المدرب الفرنسي عقده مازال ساريا مع النادي السعودي حتى نهاية الموسم الجاري".

ويذكر أن مسئولو بيراميدز، قد استقراره على رحيل اليوناني المدير الفني الحالي تاكيس جونياس من منصبه، بسبب الأداء السيئة للاعبين والنتائج المتذبذبة للفريق على مدار الفترة الماضية سواء في بطولة الدوري الممتاز أو كأس الكونفيدرالية الإفريقية، على الرغم من صعود السماوي لمرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

وكان بيراميدز، سقط في فخ الهزيمة الكبيرة أمام الأهلي، الاثنين الماضي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري، بنتيجة 3-0.

ويتواجد السماوي حاليا في المربع الذهبي، وتحديدا المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين و3 هزائم.