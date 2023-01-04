تقارير بريطانية: فان دايك يغيب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول، قد تلقى ضربة قوية بتعرض الهولندي فيرجيل فان دايك، لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لفترة ليست بالقليلة.

وذكرت صحيفة «ذا تايمز» أن فان دايك تعرض لإصابة في أوتار الركبة، خلال مشاركته مع ليفربول، في مباراته أمام برنتفورد، يوم الإثنين الماضي، والتي شهدت فوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، مشيرة إلى أن الإصابة "أسوأ مما كان يخشى أولًا".

وتم استبدال فان دايك بين الشوطين، ليحل محله زميله الكاميروني جويل ماتيب.

وفي تصريحاته بعد المباراة، أصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول على أن المشكلة ليست خطيرة. وادعى أن استبدال المدافع الهولندي خلال شوطي المباراة، ما هو إلا إجراء احترازي.

وقال كلوب لشبكة beIN SPORTS: "شعر فيرجيل ببعض الآلام بأوتار الركبة قليلاً، قال إنه بخير، لكن عندما قلت إننا لا نتحمل أي مخاطر، كان الأطباء سعداء بذلك".

وأضاف: "أعتقد أنه ليس شيئًا جادًا ، لكن لهذا السبب قمنا بتغييره".

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن فان ديك من المقرر أن يخرج لفترة أطول من المتوقع، مضيفة أن الإصابة أسوأ مما خشي اللاعب والطاقم الطبي في البداية.

ويحتل ليفربول، المركز السادس، في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 28 نقطة.

