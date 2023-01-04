الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تزوج من مطربة واعتزل وعاد في يومين.. حكاية عازف الأورج «عبسلام» المقبوض عليه في كمين

عازف الأورج عبد السلام
عازف الأورج عبد السلام

أثار الموزع الموسيقي وعازف الأورج، محمد عبد السلام، جدلًا واسعًا، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه، أثناء مروره على كمين أمني بمنطقة المظلات في القاهرة، لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضده، فى أكثر من 5 قضايا تنوعت بين قضايا تبديد وشيكات وتقديم ما يثبت ذلك لجهات التحقيق، وبيان عما إذا لم يكن مطلوبا على قضايا أخرى من عدمه.

محمد عبد السلام عازف الأورج

وتصدر "عبدالسلام" تريند مؤشر البحث جوجل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى وأصبحت تساؤلات الجمهور كثيرة، عن الشخصية المثيرة للجدل، خاصة أنه استطاع منذ ظهوره على الساحة أن يجذب الأنظار إليه في وقت قصير.

وفى السطور التالية "الدستور" يرصد أبرز المعلومات عن حياة عازف الأورج الشهير بـ"عبسلام" 

1- ولد محمد عبدالسلام  في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، واسمه بالكامل محمد عبدالسلام معوض أحمد.

2- لديه أخ يدعى "عماد" يعزف معه فى الفرقة وكان يدير أعماله لفترة طويلة، وأخت تدعى "نورا" أصغر منه بـ3 سنوات.

3- بدأ تعلم العزف على الآلات الإيقاعية بجميع أنواعها “طبلة ودف ودرامز”.

4- انتقل لمرحلة العزف على الأورج عام 2005 وتعلم المقامات الغربية والشرقية فى المنزل بنفسه وبشكل تلقائي دون مساعدة من أحد.

5- ذاع صيته في المحافظات والأرياف بإحياء الأفراح الشعبية بالعزف على آلة «الأورج»، وأطلق على الموسيقى التي يعزفها اسم «مزمار عبدالسلام».

6- ومن "يوتيوب" انتقل إلى عبدالسلام، أفلام السبكي، واشتهر أكثر بعد تعاونه مع الفنان رضا البحراوي، في أغنية «وهما استغنوا عني»، والتي قدمها النجم حكيم في فيلم «حلاوة روح»، كما شارك كعازفا وموزع موسيقيا للفنان الشعبي محمود الليثي، فى أغنية «عم يا صياد» في فيلم «يجعله عامر».

قضية محمد عبد السلام عازف الأورج

7- فى يونيو عام 2018 أعلن عبد السلام، اعتزاله الفن نهائيًا، وذلك من خلال فيديو عبر موقع "يوتيوب"، واتخاذ قرارًا بالهجرة خارج مصر، موضحًا أنه لن يعود للعمل مرة ثانية، قائلا :"أنا بطلت عزف أنا بطلت الشغلانة.. ومش راجع مصر تانى وحاسبونى لو اشتغلت الشغلانة دي تانى ومش راجع مصر مدى الحياة"، وبعد يومين خرج مرة أخرى "عبدالسلام" ليعلن عودته عن قرار الاعتزال وكأنه كان يقصد افتعال ذلك لتصدر التريند فى الوسط الفنى.

8- تزوج أكثر من 4 مرات أحدها من المغنية الشعبية يارا محمد، فى عام 2019، واشتعلت بينهما الخلافات بعد عامين من الزواج ووصلت إلى أن "يارا" رفعت عليه دعوى خلع، بعد رفضه طلاقها بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء وساحات المحاكم.

9- منذ 4 سنوات مع فوز المنتخب المصرى أمام منتخب الكونغو بهدفين من محمد صلاح وصعود مصر لكأس العالم طرح "عبدالسلام" مزمار خاص بمنتخب مصر وأهداه لمحمد صلاح.

10- تجاوز عدد متابعي صفحته الشخصية على «فيسبوك» 4 ملايين متابع، كما وصل عدد مشاهداته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إلى قرابة 150 مليون مشاهدة.

11- فى ديسمبر عام 2022 قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، إيقاف محمد عبد السلام، عازف الأورج، وذلك لعدم حضوره أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده، وأصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا جاء فيه: "بعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بشأن السيد محمد عبد السلام معوض أحمد (عازف أورج)، حاصل على تصريح سنوي ونظرًا لعدم التزام المذكور بالحضور أمام النقابة العامة لمناقشته في الشكاوى المقدمة ضده"، وتابع البيان: "لذلك قررت نقابة المهن الموسيقية طبقا للقانون رقم 35 لسنة 1978 وتعديلاته واللائحة الداخلية، وقف المذكور عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في الشكاوى المقدمة ضده".

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عرض عازف الأورج محمد عبدالسلام على النيابة

 

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بعد ضبطه فى كمين.. سبب إيقاف «المهن الموسيقية» عازف الأورج محمد عبدالسلام

الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية، تمكنت مساء أمس الثلاثاء، من القبض على عازف الأورج الشهير لتنفيذ أحكام قضائية عليه أثناء فحصه في إحدى الأكمنة الأمنية بمنطقة المظلات بالقاهرة، وحرر محضر بالواقعة.

 

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وائل لطفي

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