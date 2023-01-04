استشاري التحول الرقمي والحوكمة يكشف ماهية استخدام تقنية الـ NFC

قال المهندس روماني رزق الله استشاري التحول الرقمي والحوكمة، إن تقنية NFC اختصار لـ “Near field communication” وهي عبارة عن شريحة متواجدة في ظهر بعض الهواتف المحمولة.

وأوضح رزق الله، خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أنه لكي نتأكد من احتواء الهاتف المحمول على خاصية NFC، يتم الدخول إلى الإعدادات ثم النقر على المزيد؛ ليظهر اختصار NFC الهاتف الخاص في حالة العثور عليه فقط.

ونوه أن تقنية NFC وسيلة مثل واي فاي والبلوتوث، تُمكن من نقل المعلومات والبيانات بين الهواتف، بشرط أن يكونا قريبين لمسافة 4 سم، وفي حالة المسافات البعيدة صعب للغاية نقل البيان، مشيرا إلى أن من أبرز مميزاتها هو قدرتها على نقل البيانات في أقل وقت ممكن خلافا عن خاصية البلوتوث.

وتابع أن تقنية NFC متاحة للهواتف المحمولة التي تحملها فقط وليست جميع الهواتف مهما كانت “البراند”، مشيرا إلى إمكانية استخدام تلك التقنية في الدفع الإلكتروني مباشرة.

واختتم أن أبرز عيوبها هو إتاحة سحب جميع البيانات عن طريقها التي تحدث في حالة تقرب الهواتف المساحة المسموحة والتي تصل لـ 4 سم عن طريق برامج معينة، ولتجنب ذلك اقفل التقنية في حالة عدم استخدامها ويجب أن تتواجد الثقافة التكنولوجية لدى المستخدم لتجنب الأخطاء الكارثية التي من الممكن أن يقع تحت طائلتها.