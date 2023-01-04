الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شقيق المتهمة بقتل والدتها فى بورسعيد: «أمى ضاعت ومش هفرط فى أختى»

نورهان
نورهان

كشفت المستشارة هايدي الفضالي، تفاصيل لقائها بشقيق "نورهان" المتهمة بمقتل والدتها بمشاركة صديقها فى مساكن الفيروز بمدينة بورفؤاد ببورسعيد.

وأكدت المحامية أنها تبادلت الحديث مع شقيق نورهان، والذي أكد أنه يريد أخته قائلا: "كفاية أمي ضاعت خلاص، مش هضيع أختي كمان، أنا عايزها ترجع ونداوي بعض بوجودنا جنب بعض".

يذكر أن محكمة جنايات بورسعيد، تنظر وقائع القضية يوم 14 من شهر يناير الجاري، وذلك أمام الدائرة الثالثة، والتي تواجه خلالها نورهان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بينما يعاقب الطفل أمام محكمة جنايات الأحداث وتكون ثاني الجلسات يوم 8 يناير ببورسعيد.

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وائل لطفي

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