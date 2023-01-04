الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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بعد تولي الحكومة اليمينية المتطرفة... كاتب صحفي: الإسرائليون يريدون تهويد القدس كاملا

إيتمار بن جفير
إيتمار بن جفير

لازال العالم العربي يعبر عن غضبه بعد اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين جميعهم رفضهم لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي، فيما ينتظرون الآن تعامل العالم خاصة أمريكا مع الحكومة اليمينة المتطرفة التي تزيد السراع تأجيجا بين الطرفيين.

وفي هذا الصدد قال رفعت فياض، كاتب صحفي، إن اقتحام القدس تطور طبيعي متوقع بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية سواء بالعمل سريعا وبشكل كبير على تهويد القدس تماما، وزيادة نسبة الاستيطان في الضفة الغربية حتى يتم القضاء تمامًا على أمل أن تكون دولة فلسطينية مستقلة بعد ذلك.

وتابع فياض، خلال حواره على قناة صدى البلد، أن المطروح منذ تولي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما رئاسة أمريكا أن يكون هناك دولتين فيما فشلت في تنفيذ ما وعد بعده وتطبيقه نظرا لطبيعة العلاقة الاستراتيجية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أن دخول واقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي للمسجد الأقصى، يؤكد توجهات هذه الحكومة نحو التهويد الكامل للقدس وزيادة نسبة الاستيطان، منوها أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية الآن على المحك أمام العالم ومدى موضوعيتها مع هذه الأزمة.

ونوه أن "تحرك الصين كان أسرع من الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن في انتظار مجلس الأمن عندما يتم مناقشة ما حدث في القدس أمام العالم لنعرف كيف سيتعامل العالم خاصة الولايات المتحدة مع الحكومة اليمينة المتطرفة التي تزيد السراع تأجيجا بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وكان وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.

 

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صورًا لبن جفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة وجيزة.

 

فيما طالبت واشنطن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالالتزام بتعهداته بالحفاظ على الوضع القائم للمواقع المقدسة، وذلك بعد اقتحام وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد اليميني المتطرف إيتمار بن غفير مجمع المسجد الأقصى صباح أمس الثلاثاء.

 

الأمن الوطني الإسرائيلي المسجد الأقصى الأقصي القدس أمريكا الحكومة اليمينة المتطرفة مخالفة للقانون الدولي

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