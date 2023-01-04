المطران عطا الله حنا: فاشية إسرائيل تتفاقم في القدس بشكل يُنذر بأخطار جسيمة

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم، إن اقتحام بن غفير وزمرته لباحات المسجد الاقصى عمل عنصري عدائي استفزازي يأتي في سياق سلسلة اقتحامات وممارسات هادفة لتكريس التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى .



وأضاف أننا ننظر إلى هذا الاقتحام باعتباره ليس فقط تعديا على المسلمين في أوقافهم ومقدساتهم بل هو تعد على كل الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، كما أن التعدي على أوقافنا المسيحية هو استهداف لكل أبناء شعبنا بكافة مكوناتهم.



وتابع: اولئك الذين يتآمرون على المسجد الاقصى هم ذاتهم المتآمرون على أوقافنا المسيحية وخاصة في منطقة باب الخليل التاريخية حيث الأبنية الأرثوذكسية العريقة وفي سلوان، ناهيك عن التعدي على أحدى المقابر المسيحية في القدس خلال الساعات الماضية.



وقال إن الفاشية والعنصرية تتفاقم والعدوانية تزداد،متتسائلا: أين هم هنالك الذين يتغنون بحقوق الانسان ويدافعون عن حقوق الحيوان؟، أين المؤسسات الدولية والأممية التي من المفترض ان تتحرك رفضا لهذه الممارسات الظالمة؟ ، مستطردا: قبل أن نطالب الاخرين بأن يتحركوا يجب ان نلتفت إلى امتنا العربية التي نتمنى توحدها في مواجهة هذه التحديات لا سيما ان التآمر على القدس ومقدساتها هو تآمر على الامة العربية من المحيط الى الخليج ، كما أن المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية يجب ان تكثف نشاطها وتفاعلها وتعاونها رفضا لهذه السياسات والممارسات التي باتت ظاهرة شبه يومية وكأنه مطلوب من الفلسطينيين تقبل الأمر الواقع الذي نعيشه وهذا لا يمكن لاي فلسطيني أن يقبله على الاطلاق.



واختتم أن اقتحام بن غفير لباحات المسجد الاقصى وما تتعرض له القدس إنما تندرج في إطار مخطط هادف لسرقة البلدة من أبنائها وطمس معالمها وتزوير تاريخها وتهميش الحضور الفلسطيني فيها.

