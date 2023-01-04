الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: روسيا ليست مستعدة لدبلوماسية النوايا الحسنة في نزاع أوكرانيا

كارين جان بيير
كارين جان بيير

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الأربعاء، إن من الصعب التعامل بجدية مع فكرة أن روسيا مستعدة لدبلوماسية النوايا الحسنة بينما يضاعفون جهودهم، لذلك ستركز الولايات المتحدة على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة.

واعتبرت المتحدثة الأمريكية،  خلال مؤتمر صحفي بواشنطن، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، أن الروس يكثفون عدوانهم فقط ولا يتوقفون عن ضم الأراضي الأوكرانية بل ولا يتخلون عن فكرة الحفاظ على الوضع الراهن.

وأضافت أن “هذا ليس أساسا لدبلوماسية حقيقية على الإطلاق”، مشيرة إلى  أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أكد أن أمريكا تدعم السلام العادل.

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وقالت: "عندما نتحدث عن السلام العادل، يجب أن يشمل ذلك مبادئ الأمم المتحدة للسيادة ووحدة الأراضي، وان مهمة الولايات المتحدة في هذا السياق هي الاستمرار في دعم أوكرانيا بساحة المعركة "حتى يكونوا في أفضل وضع للتفاوض على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت".

 

البيت الأبيض روسيا دبلوماسية النوايا الحسنة تزويد الأوكرانيين مؤتمر صحفي

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