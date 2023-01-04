البابا فرنسيس يصلى جنازته غدًا.. محطات في حبرية «بندكتس السادس عشر»

أكّدت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنّ مراسم دفن البابا الفخري بندكتس السادس عشر ستجري، غدًا الخميس 5 يناير 2023 عند التاسعة والنصف صباحاً، في ساحة القدّيس بطرس، على أن يترأّس البابا فرنسيس القدّاس.

ونشرت الكنيسة الكاثوليكية عبر صفحتها الرسمية محطات في حياة البابا:

عام ٢٠٠٥: في ١٩ نيسان أبريل، انتخاب الكاردينال يوزيف راتسينغير، عميد مجمع عقيدة الإيمان، حبرا أعظم. وفي ٢٤ نيسان أبريل، ترأس البابا بندكتس السادس عشر في ساحة القديس بطرس قداس بداية خدمته البطرسية. في ١٣ أيار مايو، إعلان فتح دعوى تطويب وتقديس البابا يوحنا بولس الثاني. من ١٨ وحتى ٢١ آب أغسطس، الزيارة الرسولية إلى كولونيا في ألمانيا بمناسبة اليوم العالمي العشرين للشباب. من ٢ وحتى ٢٣ تشرين الأول أكتوبر، انعقاد الجمعية العامة العادية الحادية عشرة لسينودس الأساقفة حول موضوع "الافخارستيا، ينبوع وذروة حياة الكنيسة ورسالتها". في ٢٥ كانون الأول ديسمبر، الرسالة العامة "الله محبة" للبابا بندكتس السادس عشر.

عام ٢٠٠٦: في ٣ آذار مارس، زيارة مقر إذاعة الفاتيكان بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها. من ٢٥ وحتى ٢٨ أيار مايو، الزيارة الرسولية إلى بولندا. ومن ٨ وحتى ٩ تموز يوليو، الزيارة الرسولية إلى فالينسيا في إسبانيا بمناسبة اللقاء العالمي الخامس للعائلات حول موضوع "نقل الإيمان في العائلة". من ٩ وحتى ١٤ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى ميونخ، التوتينغ وريغينسبورغ في ألمانيا. ومن ٢٨ تشرين الثاني نوفمبر وحتى ١ كانون الأول ديسمبر، الزيارة الرسولية إلى تركيا.

عام ٢٠٠٧: في ٢٢ شباط فبراير، نشر الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس "سر المحبة" حول "الافخارستيا، ينبوع وذروة حياة الكنيسة ورسالتها". من ٩ وحتى ١٤ أيار مايو، الزيارة الرسولية إلى البرازيل بمناسبة المؤتمر العام الخامس لمجلس أساقفة أمريكا اللاتينية والكاراييب، في أباريسيدا. في ٣٠ حزيران يونيو، نشر رسالة البابا بندكتس السادس عشر الموجَّهة إلى الأساقفة والكهنة والأشخاص المكرسين والمؤمنين العلمانيين في الكنيسة الكاثوليكية في جمهورية الصين الشعبية. من ٧ وحتى ٩ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى النمسا بمناسبة الذكرى الثمانمائة والخمسين لتأسيس مزار مارياتزيل. في ٣٠ تشرين الثاني نوفمبر، الرسالة العامة " Spe salvi" للبابا بندكتس السادس عشر، حول الرجاء المسيحي.

عام ٢٠٠٨: من ١٥ وحتى ٢١ نيسان أبريل، الزيارة الرسولية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وزيارة مقر منظمة الأمم المتحدة. في ٢٨ حزيران يونيو، ترأس البابا بندكتس السادس عشر صلاة الغروب في بازيليك القديس بولس خارج الأسوار في روما بمناسبة افتتاح السنة البولسية. من ١٢ وحتى ٢١ تموز يوليو، الزيارة الرسولية إلى سيدني في أستراليا بمناسبة اليوم العالمي للشباب. ومن ١٢ وحتى ١٥ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى فرنسا بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لظهورات العذراء مريم في لورد. ومن ٥ وحتى ٢٦ تشرين الأول أكتوبر، انعقاد الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لسينودس الأساقفة حول موضوع "كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها".

عام ٢٠٠٩: من ١٧ وحتى ٢٣ آذار مارس الزيارة الرسولية إلى الكاميرون وأنغولا وتسليم أداة العمل المتعلقة بالجمعية الخاصة الثانية من أجل أفريقيا لسينودس الأساقفة. ومن ٨ وحتى ١٥ أيار مايو، زيارة الحج إلى الأرض المقدسة. في ١٩ حزيران يونيو، في بازيليك القديس بطرس، افتتاح السنة الكهنوتية بمناسبة الذكرى المائة والخمسين لوفاة القديس جان ماري فيانييه. وعشية افتتاح هذه السنة، وجه البابا بندكتس السادس عشر رسالة إلى الكهنة. في ٢٨ حزيران يونيو، اختتام السنة البولسية. وفي ٢٩ حزيران يونيو، الرسالة العامة " Caritas in veritate" للبابا بندكتس السادس عشر، حول التنمية البشرية المتكاملة في المحبة والحقيقة. ومن ٢٦ وحتى ٢٨ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى الجمهورية التشيكية. ومن ٤ وحتى ٢٥ تشرين الأول أكتوبر، انعقاد الجمعية الخاصة الثانية من أجل أفريقيا لسينودس الأساقفة حول موضوع "الكنيسة في أفريقيا في خدمة المصالحة والعدالة والسلام. أنتم ملح الأرض... أنتم نور العالم" (متى ٥، ١٣. ١٤).

عام ٢٠١٠: من ١٧ وحتى ١٨ نيسان أبريل، الزيارة الرسولية إلى مالطا. ومن ١١ وحتى ١٤ أيار مايو، الزيارة الرسولية إلى البرتغال بمناسبة الذكرى العاشرة لتطويب جاسينتا وفرانسيسكو. ومن ٤ وحتى ٦ حزيران يونيو، الزيارة الرسولية إلى قبرص وتسليم أداة العمل المتعلقة بالجمعية الخاصة من أجل الشرق الأوسط لسينودس الأساقفة. في ١١ حزيران يونيو، في عيد قلب يسوع الأقدس، ترأس البابا بندكتس السادس عشر القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس بمناسبة اختتام السنة الكهنوتية. ومن ١٦ وحتى ١٩ أيلول سبتمبر الزيارة الرسولية إلى المملكة المتحدة بمناسبة تطويب الكاردينال جون هانري نيومين. في ٣٠ أيلول سبتمبر، الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس، ثمرة الجمعية العامة العادية الثانية عشرة لسينودس الأساقفة حول "كلمة الله في حياة الكنيسة ورسالتها". ومن ١٠ وحتى ٢٤ تشرين الأول أكتوبر، انعقاد الجمعية الخاصة من أجل الشرق الأوسط لسينودس الأساقفة حول موضوع "الكنيسة الكاثوليكية في الشرق الأوسط: شركة وشهادة. "وكانَ جَماعَةُ الَّذينَ آمَنوا قَلبًا واحِدًا ونَفْساً واحِدة" (أعمال الرسل ٤، ٣٢). ومن ٦ وحتى ٧ تشرين الثاني نوفمبر، الزيارة الرسولية إلى سانتياغو دي كومبوستيلا وبرشلونة في إسبانيا.

عام ٢٠١١: في الأول من أيار مايو، في أحد الرحمة الإلهية، ترأس البابا بندكتس السادس عشر القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس وأعلن خادم الله البابا يوحنا بولس الثاني طوباويًا. ومن ١٨ وحتى ٢١ آب أغسطس، الزيارة الرسولية إلى مدريد في إسبانيا بمناسبة اليوم العالمي للشباب. ومن ٤ حتى ٥ حزيران يونيو، الزيارة الرسولية إلى كرواتيا بمناسبة اليوم الوطني للعائلات الكاثوليكية الكراوتية. وفي ١١ أيلول سبتمبر، زيارة رعوية إلى أنكونا في إيطاليا بمناسبة اختتام المؤتمر الافخارستي الوطني الخامس والعشرين. ومن ٢٢ وحتى ٢٥ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى ألمانيا. في ١١ تشرين الأول أكتوبر، أعلن البابا بندكتس السادس عشر الاحتفال "بسنة الإيمان" من خلال الرسالة الرسولية "باب الإيمان". ومن ١٨ وحتى ٢٠ تشرين الثاني نوفمبر، الزيارة الرسولية إلى بنين بمناسبة توقيع ونشر الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس، ثمرة الجمعية الخاصة الثانية من أجل أفريقيا لسينودس الأساقفة.

عام ٢٠١٢: من ٢٣ وحتى ٢٩ آذار مارس، الزيارة الرسولية إلى المكسيك وكوبا. ومن ١ وحتى ٣ حزيران يونيو، الزيارة الرعوية إلى أبرشية ميلانو في إيطاليا بمناسبة اللقاء العالمي السابع للعائلات. ومن ١٤ وحتى ١٦ أيلول سبتمبر، الزيارة الرسولية إلى لبنان بمناسبة توقيع ونشر الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس "الكنيسة في الشرق الأوسط". من ٧ وحتى ٢٨ تشرين الأول أكتوبر، انعقاد الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة لسينودس الأساقفة حول موضوع "البشارة الجديدة بالإنجيل لنقل الإيمان المسيحي". في ١١ تشرين الأول أكتوبر، ترأس البابا بندكتس السادس القداس الإلهي في ساحة القديس بطرس بمناسبة افتتاح "سنة الإيمان".

عام ٢٠١٣: ١١ شباط فبراير، خلال كونسيتسوار عادي عام حول إعلان قداسة عدد من الطوباويين، أعلن بندكتس السادس عشر تخليه عن الخدمة البطرسية. في ٢٧ شباط فبراير، المقابلة العامة الأخيرة مع المؤمنين، وذلك في ساحة القديس بطرس. وفي ٢٨ شباط فبراير، اختتمت حبرية البابا بندكتس السادس عشر.