الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مبادرة «نتوحد من أجلهم».. تفاصيل فعاليات رياضية وفنية لأطفال ذوي الهمم

محمود عبد العظيم
محمود عبد العظيم

كشف الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تفاصيل مبادرة "نتوحد من أجلهم" لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذا المشروع يتم استمداده من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وقال عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، أنه من خلال النجاح فى هذا العمل أصبح هناك مركزين تدريبيين، بعدما كان هناك مركز واحد فقط.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الغرض من مبادرة "نتوحد من أجلهم" لتأهيل قادرون باختلاف أو ذوي الهمم للتعامل مع الأخرين، متابعاً أن المبادرة جاءت أيضا لممارسة ذوي الهمم النشاط الرياضي، وكيفية أن يكونوا عضو فعال فى المجتمع ويستطيع التعامل مع المجتمع المحيط.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه يتم الاهتمام بهم من جميع النواحي الرياضية أو الاجتماعية أو الفنية.

وكان أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وخاصة ذوي القدرات والهمم، وذلك بدمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم،لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية، والثقافية، والترفيهية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم،مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

بنك مصر يصدر شهادة بعائد 25% لمدة عام

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

البنك الأهلى المصرى يطرح شهادات بعائد 25% اليوم

بعد الإعلان عن شهادات الـ25%.. البورصة تخسر 27.3 مليار جنيه فى ساعة واحدة

دار الإفتاء تصدم إلهام شاهين: زواج المسلمة من غير المسلم «باطل»

قرار من النيابة ضد البلوجر «إسراء محب» بسبب «الهيروين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

وزير داخلية إسرائيل يطالب بإسقاط الجنسية عن عميد الأسرى الفلسطينيين

الرئيس الفلسطينى يقرر التوجه لمجلس الأمن لإدانة انتهاك الاحتلال للمسجد الأقصى

البيت الأبيض يرفض اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلى للمسجد الأقصى