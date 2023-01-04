مبادرة «نتوحد من أجلهم».. تفاصيل فعاليات رياضية وفنية لأطفال ذوي الهمم

كشف الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تفاصيل مبادرة "نتوحد من أجلهم" لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذا المشروع يتم استمداده من الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

وقال عبد العظيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، أنه من خلال النجاح فى هذا العمل أصبح هناك مركزين تدريبيين، بعدما كان هناك مركز واحد فقط.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الغرض من مبادرة "نتوحد من أجلهم" لتأهيل قادرون باختلاف أو ذوي الهمم للتعامل مع الأخرين، متابعاً أن المبادرة جاءت أيضا لممارسة ذوي الهمم النشاط الرياضي، وكيفية أن يكونوا عضو فعال فى المجتمع ويستطيع التعامل مع المجتمع المحيط.

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه يتم الاهتمام بهم من جميع النواحي الرياضية أو الاجتماعية أو الفنية.

وكان أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح المجتمع، وخاصة ذوي القدرات والهمم، وذلك بدمجهم في المجتمع وبث روح المنافسة الشريفة بينهم،لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية.

وأشاد المحافظ بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية، والثقافية، والترفيهية، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم،مؤكدًا أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدا لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة، والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.