«الزمالك والداخلية» و«المصري والاتحاد».. مواعيد منافسات الجولة 12 للدوري

تنطلق غد، الخميس، منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وتقام على مدار 3 أيام مختلفة وتستمر حتى الأحد المقبل الموافق 8 يناير 2023.

ويستعرض لكم « الدستور » في التقرير التالي، مواعيد منافسات الجولة الثانية عشر للدوري، باليوم والساعة:

مواجهتين في الافتتاح

وعندما تشير عقارب الساعة الخامسة مساء غد الخميس، يستضيف فريق إنبي نظيره الأهلي على ملعب «الجبل الأخضر»، لتكون ضربة البداية في افتتاحية الجولة الثانية عشر للدوري.

أما في تمام السابعة مساء، يواجه الزمالك فريق الداخلية على «ستاد القاهرة الدولي»، في ختام اليوم الأولى من منافسات الأسبوع الـ12.

3 مواجهات نارية السبت

وتستكمل السبت المقبل الموافق 7 يناير الجاري، مباريات الجولة الثانية عشر للمسابقة، بإقامة 3 مواجهات نارية، ففي تمام الخامسة مساء، يستضيف بيراميدز نظيره غزل المحلة على ستاد «الدفاع الجوي»، في مباراة ربما تكون بمثابة الظهور الرسمي الأول للمدير الفني الجديد المنتظر للسماوي، خلفا لليوناني تاكيس جونياس، الذي تم الاستقرار على إقالته في أسرع وقت ممكن، عقب السقوط أمام الأهلي، الاثنين الماضي.

بينما في السابعة مساء، هناك مواجهتين الأولى «كلاسيكو البحر المتوسط بين المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري»، على ملعب «برج العرب بالإسكندرية»، وسيراميكا كليوباترا مع فيوتشر أف سي، على ستاد «القاهرة الدولي».

4 مواجهات في الختام

وتختتم منافسات الأسبوع الـ12، الأحد القادم، بإقامة 4 مباريات، ففي تمام الثالثة إلا ربع عصرا، على ملعب «برج العرب بالإسكندرية»، يستضيف حرس الحدود نظيره الإسماعيلي، والبنك الأهلي مع أسوان، الخامسة مساء، على ستاد «القاهرة الدولي».

وفي تمام السابعة مساء، يواجه سموحة فريق فاركو، على ستاد «الإسكندرية»، وطلائع الجيش مع المقاولون العرب، على ستاد «جهاز الرياضة العسكري».

وكنت منافسات الجولة الحادية عشر، انطلقت الاثنين الماضي، الذي صادف ثاني أيام العام الميلادي الجديد 2023، والتي شهدت الهزيمة الأولى لـ«الزمالك هذا الموسم أمام أسوان»، واستعادة «الأهلي قمة الدوري» على حساب بيراميدز.

كما شهدت أيضا، الفوز الأول لـ«طلعت يوسف» على رأس القيادة الفنية لإنبي أمام الاتحاد السكندري.

وتختتم اليوم، مباريات الأسبوع الحادي عشر، بمواجهة يتيمة تجمع بين «فاركو وطلائع الجيش»، على ستاد الإسكندرية، في الخامسة مساء.