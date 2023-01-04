الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «مياه أسيوط» يتفقد معدات الأسطول الميكانيكى ويوصى بتقديم الاحتياجات الفعلية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مقر الحملة الميكانيكية التي تمتلكها الشركة بمحطة مياه نزلة عبداللاه، المرشحة للاطمئنان على أهم استعدادات الشركة وجاهزية معداتها لإتمام خطط تطهير الشبكات وأعمال صيانة الأعطال وأعمال ومد وتدعيم الشبكات سواء كانت للمياه أو الصرف الصحي، بالإضافة إلى جاهزية المعدات لإمداد المواطنين بالخدمة.

وصرّح الشرقاوي بأن الشركة سعت إلى إصلاح ورفع كفاءة (4) سيارات كسح سعة 8م3، ورفع كفاءة سيارة قلاب سعة 4م3 ورفع كفاءة سيارة نصف نقل، ورفع كفاءة عدد (10) سيارات دبل كابينة، بالإضافة إلى عمل مخزون سنوي من قطع الغيار لسيارات الطوارئ، فضلًا عن توريد عدد من المعدات مما خصصته خطة إحلال وتجديد الشركة جاء من بينها 4 سيارات مدمج 4 بوصة، وعدد 8 سيارات كسح سعة 8 م3، وعدد 4 كباشات للنهوض بالطاقة التشغيلية للأسطول الميكانيكي بالشركة.

جاءت توجيهات رئيس الشركة أثناء الجولة التفقدية لمسئولي الحملة الميكانيكية على ضرورة مراجعة جاهزية معدات الشركة وحصر الاحتياجات الفعلية أولًا بأول لرفع كفاءة جميع المعدات طبقًا لبنود الخطة المالية السنوية التي لا تغفل دور الأسطول الميكانيكي في النهوض بالعمل المؤسسي.

وفي ختام الجولة صرّح الشرقاوي بضرورة عمل تصور لإنشاء مبنى إداري بمحطة نزلة عبداللاه لإدارة تشغيل معدات الشركة طبقًا لحاجة العمل.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
أسيوط والوادي الجديد الأسطول الميكانيكى الحملة الميكانيكية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط بأسيوط والوادي الجديد رئيس مجلس الإدارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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