باحث اقتصادي: الجزء الأول من أزمة الديون الخارجية على وشك الانتهاء

علّق محمد شادي، الباحث الاقتصادي بالمركز المصري للفكر والدراسات، عن سداد مصر مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال شهر ديسمبر الماضي والتي بلغت نحو مليار دولار.

وقال "شادي" إنه يوجد صفقات نقد أجنبي في مصر تتزايد، مشيرًا إلى أن مصادر تدفقات النقد الأجنبي لمصر خمسة مصادر، هي: الصادرات المصرية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والسياحة، وقناة السويس، والاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضاف "شادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر "القناة الأولى"، أن تلك التدفقات الخمسة ترتفع على الرغم من أننا نشهد عالمًا مضطربًا للغاية، وفي نفس الوقت الأموال الخارجة الخاصة بالأموال الساخنة أو المواد غير المباشرة عندما تبدأ في الانخفاض يبدأ الاحتياطي النقدي في الارتفاع بشكل أكبر.

وأوضح الباحث الاقتصادي، أن مصر سددت 2.5 مليار دولار مديونيات فى شهرين، لافتًا إلى أن مصر لم تتعثر عن سداد قرض واحد، وهي ملتزمة بهذا، معقبًا: "مصر مستمرة في أداء مديونيتها، ومصر لم يكن لديها نقص في العملة الصعبة بقدر أنه كان لديها تحوط من أزمة"، مشيرًا إلى أن الجزء الأول من الأزمة على وشك الانتهاء.