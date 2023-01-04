الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

«عربية النواب»: رؤية مصر هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام بالشرق الأوسط

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بموقف مصر الحاسم والقوي، وذلك في بيان وزارة الخارجية، والذي أعربت فيه عن أسفها لاقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، معلنًا اتفاقه التام مع إعلان مصر رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

كما أعلن "أباظة"، في بيانٍ أصدره اليوم الأربعاء، اتفاقه التام أيضًا مع تحذير مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، مشيدة بدعوة مصر لجميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

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وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن العالم كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بموقف مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، والذي يتمثل في ضرورة حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في أن تجعل القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات المجتمع الدولي لإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة، المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته، وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، بسرعة التحرك لوقف جميع الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مؤكدًا أن تنفيذ رؤية مصر تجاه ملف السلام بالشرق الأوسط هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي والقائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

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