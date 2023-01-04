الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كثافات متوسطة بشوارع القاهرة والجيزة

كثافات متوسطة
كثافات متوسطة

شهدت شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية، ظهور تباطؤ في حركة المركبات وكثافات متحركة أمام حركة السيارات، بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب الى المدارس.

وظهرت كثافات مرورية بمنطقة كورنيش النيل في الاتجاه القادم من معهد ناصر وحتى مبنى الإذاعة والتليفزيون، كما ظهرت كثافات متقطعة أعلى كوبري أكتوبر، اتجاه مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر، كما ظهرت كثافات متحركة بشارع رمسيس في الاتجاهين وبمنطقة العباسية وامتداد شارع الخليفة المأمون ومحور صلاح سالم اتجاه المطار. 

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس وللمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر، وكذلك الأمر بمنطقة الكورنيش اتجاه المعادي أمام ماسبيرو ووزارة الخارجية.

وشهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متوسطة، وكذلك ظهرت كثافات بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

وظهرت كذلك كثافات وتباطؤ في حركة السيارات بمحيط ميدان النهضة، ومحيط كوبري أحمد عرابي.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة ونجدة القاهرة، الحركة المرورية بكافة الطرق والمحاور، ومتابعة الإخطارات أولا بأول، مع الدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة لتسهيل حركة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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