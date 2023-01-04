الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم

الدولار
الدولار

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملاته اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية.


وشهد سعر صرف الدولار، تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال العام الماضي في الشراء والبيع في البنوك المصرية.


وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار اليوم 24.68 جنيه للشراء، و24.73 للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل 24.69 جنيه للشراء، 24.79 جنيه للبيع.


وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.72 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.76 جنيه للشراء، و24.79 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.70 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع.


وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تباينا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل اليورو 26.01 جنيه للشراء، و26.15 جنيه للبيع وفي البنك التجاري الدولي،26.05 جنيه للشراء ، و26.22 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار اليورو مقابل الجنيه المصري 26.04 جنيه للشراء، و26.12 جنيه للبيع.


كما سجل الجنيه الإسترليني تباينا للشراء والبيع في البنوك المصرية، ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 29.50 جنيه للشراء، و29.67 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل 29.55 جنيه للشراء ، و29.75 جنيه للبيع.


وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.55 جنيه للشراء، و29.65 جنيه للبيع.


وعربيا، سجل الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم 6.56 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 6.72 جنيه للشراء، و6.73 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 77.92 جنيه للشراء ، و80.76 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

أسعار صرف الدولار الجنيه المصري صرف الدولار تعاملاته اليوم البنك الأهلي المصري

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وائل لطفي

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