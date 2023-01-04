بايدن يستضيف رئيس وزراء اليابان في البيت الأبيض.. 13 يناير

قال البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن سيجري محادثات مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض يوم 13 يناير لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وأوكرانيا والتوترات الصينية مع تايوان وحرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادي.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن الزعيمين سيناقشان "مجموعة من القضايا الإقليمية والعالمية بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل غير المشروعة وبرامج الصواريخ الباليستية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (كوريا الشمالية)، والحرب الروسية الوحشية على أوكرانيا، والحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

يأتي الاجتماع بين واشنطن وشريكتها الآسيوية الرئيسية في مواجهة القوة المتصاعدة للصين في الوقت الذي يشعر فيه حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة بالقلق بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية ودعوات بيونجيانج إلى تعزيز ترسانتها النووية.



وأعلن كيشيدا عن زيارته الوشيكة للولايات المتحدة في مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد نقله التلفزيون اليوم الأربعاء.

وذكر أنه سيبحث سياسة طوكيو الأمنية الجديدة وسيؤكد من جديد على العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة. وكشفت اليابان في ديسمبر عن أكبر تعزيزاتها العسكرية منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيكرر دعمه الكامل لاستراتيجية الأمن القومي اليابانية التي أُعلنت مؤخرا.

وكان بايدن قد أشاد خلال زيارة لليابان في مايو أيار بتصميم كيشيدا على تعزيز القدرات الدفاعية لبلاده.

وتتضمن خطة الدفاع اليابانية البالغة تكلفتها 320 مليار دولار شراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتجهيز البلاد لصراع مستمر، وسط مخاوف من أن يشجع الغزو الروسي لأوكرانيا الصين على التحرك ضد تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي، والمجاورة لليابان.





أجندة مجموعة الدول السبع في اليابان

وتستضيف اليابان مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى هذا العام، بما في ذلك قمة للقادة في مايو في هيروشيما يعتزم بايدن حضورها. والمجموعة، التي تضم أيضا المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، محور جهود بايدن لتنشيط التحالفات الأمريكية لمواجهة التهديدات من الصين إلى روسيا وغيرهما.

وقال كيشيدا "لن يكون الاجتماع مع الرئيس بايدن مجرد تشاور حول تولي اليابان رئاسة مجموعة السبع". وسيبدأ رئيس الوزراء الياباني جولة في دول مجموعة السبع يوم الاثنين تشمل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا ثم الولايات المتحدة.

وتشغل اليابان أيضا مقعدا في مجلس الأمن الدولي اعتبارا من أول يناير ولمدة عامين وتتولى الرئاسة الدورية للمجلس المؤلف من 15 مقعدا للشهر الجاري.