الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين: افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات بتخفيضات تصل إلى 30%

أهلا رمضان
أهلا رمضان

أعلن وزير التموين والتجارة ‏الداخلية الدكتور علي المصيلحى، افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" في 5 محافظات هي الأقصر ‏وأسوان والمنيا ودمياط والشرقية، مؤكدا أنه جاري إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية. ‏

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصيلحي وجه ‏المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة، ومنافذ "جمعيتى" بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض "أهلا رمضان"، موضحة أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح ما بين 25 % و30 %.

وأضافت أنه وفق تقرير وكلاء الوزارة مديري ‏مديريات التموين بالمحافظات، فإنه تم افتتاح معرض بمدينه كوم أمبو بأسوان وجاري إنشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، كما تم إنشاء معرض بمدينه الأقصر من إجمالي 6 معارض ‏تسعى مديرية التموين إلى افتتاحها خلال أيام.

وأشار التقرير إلى افتتاح معرض بمحافظة ‏المنيا بالعدوى، وآخر بمدينة ملوي من إجمالي 9 معارض ‏سيتم إنشاؤها بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم إنشاؤها بالمحافظة، فضلا عن معرض بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أن ‏التخفيضات تصل إلى 30%،؜ والسلع ذات جودة عالية.

وبالنسبة لأسعار بعض السلع ‏بالمعارض التي تم افتتاحها، أشار التقرير إلى أن كيلو الأرز نسبه كسر 5% يباع بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بسعر 12 ‏جنيها للكيلو، فيما يبلغ كيلو الدقيق بسعر 15 جنيها، وعلبة التونة بسعر 15 جنيها، وزجاجة‏ الزيت زنة 750 ملي بسعر 35 جنيها فيما يباع كيلو اللحم البلدي بسعر 130 ‏جنيها.

التموين اهلا رمضان وزير التموين والتجارة الداخلية محافظات الجمهورية المنافذ ‏المتنقلة مديرية التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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