التموين: افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات بتخفيضات تصل إلى 30%
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحى، افتتاح عدد من معارض "أهلا رمضان" في 5 محافظات هي الأقصر وأسوان والمنيا ودمياط والشرقية، مؤكدا أنه جاري إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن المصيلحي وجه المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة، ومنافذ "جمعيتى" بالأماكن التي تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض "أهلا رمضان"، موضحة أن التخفيضات بتلك المعارض تتراوح ما بين 25 % و30 %.
وأضافت أنه وفق تقرير وكلاء الوزارة مديري مديريات التموين بالمحافظات، فإنه تم افتتاح معرض بمدينه كوم أمبو بأسوان وجاري إنشاء ما لا يقل عن 5 معارض أخرى بالمحافظة، كما تم إنشاء معرض بمدينه الأقصر من إجمالي 6 معارض تسعى مديرية التموين إلى افتتاحها خلال أيام.
وأشار التقرير إلى افتتاح معرض بمحافظة المنيا بالعدوى، وآخر بمدينة ملوي من إجمالي 9 معارض سيتم إنشاؤها بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء معرض بمدينة دمياط ضمن عدد من المعارض التي سيتم إنشاؤها بالمحافظة، فضلا عن معرض بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبا، مؤكدا أن التخفيضات تصل إلى 30%، والسلع ذات جودة عالية.
وبالنسبة لأسعار بعض السلع بالمعارض التي تم افتتاحها، أشار التقرير إلى أن كيلو الأرز نسبه كسر 5% يباع بسعر 15 جنيها للكيلو، والأرز نسبة كسر 3% بسعر 18 جنيها للكيلو، والأرز السائب بسعر 12 جنيها للكيلو، فيما يبلغ كيلو الدقيق بسعر 15 جنيها، وعلبة التونة بسعر 15 جنيها، وزجاجة الزيت زنة 750 ملي بسعر 35 جنيها فيما يباع كيلو اللحم البلدي بسعر 130 جنيها.