روسيا: أي محاولة للتأثير على علاقة موسكو بالشرق الأوسط «فاشلة»

قالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن أي محاولات لإخراج روسيا من الشرق الأوسط والتأثير على علاقاتها مع دول المنطقة، محكوم عليها بالفشل.

وأضاف فلاديمير سافرونكوف مبعوث الخارجية الروسية للتسوية في الشرق الأوسط "نحن على قناعة بأن أي محاولات لإخراج روسيا من المنطقة، وللتأثير على علاقاتها مع الدول الإقليمية وإبعادها عن عملية حل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية أو أي أزمة أخرى في الشرق الأوسط، هي أمر بعيد عن الواقع ومحكوم عليها بالفشل"، وذلك وفق وكالة نوفوستي الروسية.

وأوضح سافرونكوف أن واشنطن قامت بإبعاد نفسها عن عمل "الرباعية" (الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة) بشأن تسوية الشرق الأوسط، وبالتالي تريد "خصخصة" الملف العربي- الإسرائيلي بالكامل، إلا أن محاولات "فك عقدة مثل هذا النزاع الصعب بشكل منفرد، تبدو مهمة مستحيلة".