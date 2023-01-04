أيمن الرمادى يكشف حقيقة تطاول فيريرا عليه عقب مباراة الزمالك

كشف أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق أسوان، حقيقة ما تردد بشأن تطاول البرتغالى جيسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك عليه، أثناء مباراة أسوان والزمالك التى انتهت بفوز زهرة الجنوب بنتيجة 2-1 .

وأكد الرمادى أن مدرب الزمالك لم يتطاول عليه، عقب لقاء الزمالك وأنه كان حريص على مصافحته عقب اللقاء ولم يحضر لمعاتبته على الأداء القوى كما ردد البعض.

وقال الرمادى: "اعتدت على مصافحة المدربين، عقب اللقاء سواء حققت الفوز أو تعرضت للخسارة، فيريرا كان سلوكه مقبولا ولم يكن مستفزا بالنسبة لى، بل طالبنى بالإستمرار على نفس الأداء فى باقى المباريات ،واكد لى أن فريقى جيد وأبلغته أن فريقى يلعب بنفس المستوى فى جميع اللقاءات دون النظر للفريق المنافس".

وأوضح مدرب أسوان أن فيريرا مدرب كبير، ويلعب على بطولة يريد الفوز بها واحيانا الخسارة تكون مؤلمة ،للمدربين الكبار ومعظمهم يكون ردود أفعالهم متوازنة.

وقال أشكر اللاعبين على تحملهم للمسئولية، والإجهاد من سفر وضغط المباريات، وأن فريقه قدم مباريات قوية فى مواجهة الفرق، ويمثلون الجزء الاكبر من كل انجاز،

وأوضح أن طموحات الفريق تتغير من مرحلة لأخرى، وحاليا الجميع يبحث عن المنطقة الدافئة، فى الدورى رغم تواجد فريقه فى مركز جيد ولكن الفرق متقاربة فى النقاط والمستوى.

وأضاف الرمادى أنه أبلغ لاعبى الفريق بين شوطى لقاء الزمالك، انهم جيدون وعليهم استكمال اللقاء بنفس القوة، والتركيز والشجاعة وبالفعل اللاعبين كانوا مميزين.

وتمنى أيمن الرمادى الإستمرار بنفس التركيز ،والقوة لفترة طويلة حتى يحصد فريقه المزيد من النقاط ،خاصة ان الفريق متجانس وعلاقتهم جيدة ببعض، ويلعبون بروح واحدة ونفس القوة، التى تميزهم بدليل انهم يعودون سريعا عقب كل تأخر فى كل المباريات.

وقدم المدير الفنى لفريق زهرة الجنوب ، الشكر لمجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعى صالح، والسيد المحافظ اللواء أشرف عطية ،على مؤازرة ومساندة الفريق وكل محبى الفريق من نجوم الكرة والمسئولين.