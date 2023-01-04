الأربعاء 04 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير أمريكى: المتحف المصرى الكبير سيصبح الأكبر فى العالم بحلول عام 2023

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

أكد تقرير أمريكي أن المتحف المصري الكبير سيصبح الأكبر في العالم بحلول عام 2023.

وقال موقع "ستيوبد دوب"، الأمريكي المعني بالثقافة والفنون، إن المتحف وجهة لهواة التاريخ القديم وما يحويه من قطاعات اثرية جذب انتباه العالم على مر سنوات.

وأشار التقرير إلى أن الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في القاهرة سيحدث قريبا، ما يجعل الكثير من الأخبار تأتي من المنظمة هذا العام، وهو ما يجعل المتحف الكبير، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2002،  يمر بعدد من الانتكاسات على مر السنين، بما في ذلك الاضطرابات السياسية والقضايا المالية للوباء الأخير.

وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن المتحف في طريقه لفتح أبوابه في وقت مبكر من هذا العام ، ويعد بأن يكون وجهة لهواة التاريخ القديم. يُوصف المتحف المصري الكبير بأنه أكبر مجمع متاحف أثري في العالم، ومن السهل معرفة السبب، مع محتوى المعرض القادم الذي جذب انتباه العالم على مر السنين.

وذكر الموقع: “على سبيل المثال، سيعرض المتحف مجموعة الكنوز الكاملة للملك توت ، إلى جانب أكثر من 100000 قطعة أثرية وأشياء من عصور ما قبل التاريخ والفترات اليونانية الرومانية القديمة من التاريخ المصري، ويقع المتحف على بعد حوالي ميل واحد من أهرامات الجيزة، ويتميز بتصميم مترابط ومدخل ضخم يكرّم ماضيها القديم”.

 

واختتم التقرير: “إذا كنت تخطط لرحلة إلى القاهرة في العام المقبل، فتأكد من وضع المتحف المصري الكبير في قائمة الوجهات التي يجب زيارتها”.

الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الثقافة والفنون التاريخ القديم التاريخ المصري المتحف المصري الكبير

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وائل لطفي

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