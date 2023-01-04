الجيش الروسي يدمر 4 قاذفات «هيمارس» الأمريكية في دروزكوفكا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.



وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.



وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في ماكيفكا إلى 89 جنديا.



وأضافت وزراة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكيفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.



وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدكتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكيفكا.



وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكيفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل لأفراد رغم حظر ذلك.



ونوهت بأن هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية".



وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيفات في مأساة ماكيفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.