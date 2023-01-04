الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فشل مجلس النواب الأمريكي في انتخاب رئيس له بعد 3 جولات اقتراع

مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي

فشل مجلس النواب الأمريكي، بعد 3 جولات اقتراع من انتخاب رئيس له، ليتم الإعلان عن تأجيل التصويت لظهر الأربعاء بالتوقيت المحلي لواشنطن.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنه "فشل زعيم الحزب الجمهوري كيفين مكارثي في حصد الأصوات اللازمة لتولي رئاسة مجلس النواب، وانتهى مجلس النواب من التصويت لجولة ثالثة".

ودعا النائب الجمهوري توم كول مجلس النواب إلى "تأجيل الجلسة حتى ظهر الأربعاء بعد التصويت، وأيد معظم الديمقراطيين اقتراح التأجيل، ما دفع لتأجيل انعقاد مجلس النواب".

يمثل هذا الإخفاق في اختيار رئيس لمجلس النواب الأمريكي، الحالة الأولى منذ قرن، التي يفشل فيها نواب الشعب في انتخاب زعيم لهم خلال الاقتراع الأول.

في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، حصل الجمهوريون على 222 مقعدا مقابل 213 للديمقراطيين، ما يضمن لهم أغلبية المجلس الذي يتألف من 435 مقعدا، واحتفظ الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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