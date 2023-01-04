غدا.. أكبر مكتبة عائمة فى العالم ترسو بميناء بورسعيد

يستعد ميناء بورسعيد في مصر لاستقبال معرض الكتاب العائم على ظهر سفينة "لوغوس هوب" بداية من 5 يناير المقبل وحتى 21 منه.

ويعمل على متن السفينة "لوغوس هوب" التي تضم مكتبتها سبعة آلاف كتاب، 400 متطوع من نحو 50 دولة، وكانت آخر زياراتها لمصر عام 2010.

وتبحر السفينة التي تديرها منظمة "أوبريشن موبيلايزيشن" الخيرية المسيحية الألمانية حول العالم وترسو في دول مختلفة.

وفي منتصف ديسمبر، رست سفينة "logos hope" أكبر مكتبة عائمة في العالم في مرفأ بيروت، وستغادر لبنان في 3 يناير 2023.

يشار إلى أن هذه الباخرة المكتبة تشكل أكبر معرض عائم للكتب في العالم، وهي إحدى سفن الأسطول التابع لمنظمة "GBA" الخيرية، وقد بدأت رحلات الأسطول منذ عام 1970، وعلى مدار نصف قرن استضافت المنظمة على متن سفنها، أكثر من 45 مليون زائر في أكثر من 150 دولة وإقليم حول العالم.