الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. بدء الاختبار التجريبى لطلاب أولى وثانية ثانوى بالقاهرة

لجان امتحانات
لجان امتحانات

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطابا عاجلا للإدارات التعليمية، بإجراء الاختبار التجريبي للصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية بتوقيتات ثابتة، كمحاكاة كاملة لامتحانات نصف العام، وللوقوف على كل المشكلات التي يمكن أن تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان، مشيرا إلى أنه جرى اتفاق مع إدارة التطوير التكنولوجي مع التعليم العام بالمديرية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، التنبيه على إنشاء الاختبارات التجريبية، بناء على التوجيهات السابقة، ويرجي التنبيه على مديري المدارس الثانوي العامة، التابعة لإدارات القاهرة بالتنبية على الطلاب المستهدفين بضرورة إحضار التابلت وشحنه وتحديثه.

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بالتنبيه على ضرورة حضور جميع الطلاب الامتحان التجريبي، وذلك لوقوف على أي مشكلات تواجه الطلاب أثناء أداء الامتحان وذلك طبقا للجدول الآتي:

- يوم الأربعاء 4 يناير 2023، اختبار تجريبي للصف الأول الثانوي على حسب كل إدارة، والمادة التي تريد تجريبتها وكان بها مشكلات الساعة 12 ولمدة ساعة.

- يوم الخميس 5 يناير 2023، اختبار تجريبي الصف الثاني الثانوي على حسب كل ادارة والمادة التي تريد تجريبتها وكان بها مشاكل الساعة 12 ولمدة ساعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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