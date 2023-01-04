الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أشرف كمال: مصر تخطت أزمات عديدة بتوجيهات من القيادة السياسية

أشرف كمال
أشرف كمال

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إنه على الرغم من الأزمات الإقتصادية المتلاحقة، بدًْا من أزمة كوفيد19، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد، انتهاء بأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، استطاعت الدولة المصرية أن تتوقى من تلك الأزمات.


وأضاف الدكتور أشرف كمال، خلال لقاءه ببرنامج “حديث الأخبار”، المذاع عبر فضائية Extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي شادي شاش، أن أفضل أسلوي لمواجهة الأزمات هو التوقي منها قبل أن تبدأ، لافتاً إلى أن ذلك قد تم من خلال محاور متعددة لمشروعات قومية كبرى، بتوجيهات ودفع مستمر ومتابعة دؤوبة، من القيادة السياسية. 


وأوضح أن ذلك يتمثل بالنسبة للقطاع الزراعي، لتحقيق الأمن الغذائي في محورين أساسيين، أولهما:التوسع الرأسي، وثانيها: التوسع الأفقي، لافتة إلى أنه بالنسبة للتوسع الأفقي، فهو أمر واضح للعيان، من المشروعات القومية الكبرى، ومشروع الملبون ونصف فدان، مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، في إطار الدلتدة الجديدة 2.2 مليون فدان، شمال وسط سيناء الحبيبة ، واستصلاح 540 ألف فدان، توشكا الخير 500 ألف فدان، والرؤية المستقبلية لها مليون فدان، وشرق العوينات 200 ألف فدان. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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