الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

العميد خالد عكاشة يوضح جهود مصر فى قيادة العالم للحد من خطر الإرهاب

العميد خالد عكاشة
العميد خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك جهودا غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية في مواجهة الأفكار المتطرفة والقضاء على مسببات الإرهاب. 

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي شادي شاش، أن مصر في بداية من 30 يونيو عام 2013م، كانت في خطر الإرهاب، حيث وصفت على مستوى العالم بأعوام الذروة، وهي ذروة تهديد النشاط الإرهابي. 

وأوضح أن مصر طرحت مفهوما شاملا لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنها منذ اللحظة الأولى أدخلت جهود مكافحة الإرهاب، في إطار المنظومة المتكاملة للمشروع الوطني المصري للبناء والتحديث والتنمية. 

وأشار إلى أن ذلك كان مفهوما في استراتيجيات المكافحة من أحدث المفاهيم الموجودة على مستوى العالم، أن يكون بجانب الجهود الأمنية والجهود الصلبة التي قامت بها القوات المسلحة، وقام بها أجهزة الأمن والشرطة وأجهزة المعلومات، من استخبارات سواء كانت المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، حيث كانت تعمل كل هذه المؤسسات بكامل طاقتها.

وبين أنه بشكل موازٍ وواضح كان يوجد استراتيجية عليا بألا تكون كل هذه الجهود بعيدة أو منفصلة عن المشروع التنموي أو مشروع التطوير. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

بعد اقتحامه للقدس.. العالم ينتفض ويدين تطرف «بن غفير»

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«أنا مش وزير الأزمات».. وزير التموين على مطالب نواب بإقالته

دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 4-1-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام