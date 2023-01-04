العميد خالد عكاشة يوضح جهود مصر فى قيادة العالم للحد من خطر الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، إن هناك جهودا غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية في مواجهة الأفكار المتطرفة والقضاء على مسببات الإرهاب.

وأضاف عكاشة خلال لقائه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي شادي شاش، أن مصر في بداية من 30 يونيو عام 2013م، كانت في خطر الإرهاب، حيث وصفت على مستوى العالم بأعوام الذروة، وهي ذروة تهديد النشاط الإرهابي.

وأوضح أن مصر طرحت مفهوما شاملا لمكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أنها منذ اللحظة الأولى أدخلت جهود مكافحة الإرهاب، في إطار المنظومة المتكاملة للمشروع الوطني المصري للبناء والتحديث والتنمية.

وأشار إلى أن ذلك كان مفهوما في استراتيجيات المكافحة من أحدث المفاهيم الموجودة على مستوى العالم، أن يكون بجانب الجهود الأمنية والجهود الصلبة التي قامت بها القوات المسلحة، وقام بها أجهزة الأمن والشرطة وأجهزة المعلومات، من استخبارات سواء كانت المخابرات العامة أو المخابرات الحربية، حيث كانت تعمل كل هذه المؤسسات بكامل طاقتها.

وبين أنه بشكل موازٍ وواضح كان يوجد استراتيجية عليا بألا تكون كل هذه الجهود بعيدة أو منفصلة عن المشروع التنموي أو مشروع التطوير.