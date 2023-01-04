الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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نيفين شحاتة تكشف ملامح مبادرة إحياء المسرح المدرسى والفنون بالمدارس

نيفين شحاتة
نيفين شحاتة

أوضحت الدكتورة نيفين شحاتة، نائب رئيس تحرير الأهرام، ملامح مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس، قائلة: "إن الدولة المصرية تهتم بالطالب المصري اهتماماً بالغًا من خلال تلقي العلم وممارسة الأنشطة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية".

وأضافت نيفين شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامي شادي شاش، أن غياب الفن والثقافة والأنشطة الترفيهية في مدارسنا، أوصلنا لانحدار في الذوق العام، ولزمن مطربي المهرجانات.

وأوضحت أن مسارح المدارس خرج منها فنانون كبار، مثل الفنان عادل إمام، والفنان محمد صبحي، وثلاثي أضواء المسرح، ومع غياب هذا المسرح من المدارس والتعليم الجامعية، اندثر الفن الجميل، واندثرت معه المواهب الفنية الجميلة، التي كان من الممكن أن تلمع في سماء مصر، لو تم رعايتها مبكرًا. 

وأشارت إلى أنه ما لايدرك كله، لا يترك كله، لافتة إلى أن وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة يستعدان لإحياء المسرح المدرسي، وهي فرصة كبيرة للأطفال والشباب أن يقوموا بالمشاركة مع قنوات مدرستنا برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث ستبدأ هذه المبادرة بعرض مسرحي باسم "تقدر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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