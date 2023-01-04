الثروة الحيوانية: ننتج 14 مليا بيضة سنويا.. وطبق البيض الأبيض بـ 76 جنيها

كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تفاصيل ضبط 5 آلاف طن ذرة، و7 آلاف طن صويا؛ تم تخزينها لرفع سعرها وبيعها في السوق السوداء.

مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن و البيض

وقال سليمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن مصر تنتج مليار و100 مليون طائر سنويًا، و14 مليار بيضة كل عام؛ مؤكدًا اكتفاء مصر ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وأضاف، أن المُربي يبحث عن هامش ربح؛ وخسارته تُرهق الدولة لأنها تدفعها للبحث عن بدائل خارجية لتوفير الدواجن للسوق، مؤكدًا أن مصر قدمت وستُقدم الكثير للمُربين؛ من أجل تشجيعهم على تنمية ودعم القطاع الداجني.

وأوضح أن مصر تخطت نسبة 60% في الاكتفاء الذاتي من اللحوم، مؤكدًا أن الدولة المصرية قدّمت الكثير لدعم الدواجن، مشيرًا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لصغار المُربين، متابعًا: «مصر بقالها سنة مستوردتش فرخة واحدة، وهناك قرار من مجلس الوزراء للحفاظ على هذه الصناعة».

وأكد أن مصر تُصدّر ما يزيد عن احتياجتها وغدًا أفضل، مشيرًا إلى أن سعر الكتكوت وصل إلى 10 جنيهات، بينما لم يتراجع سعر الفراخ، كما وصل سعر البيض في البورصة إلى 76 جنيهًا للأبيض.

وشدد على أن السيد القُصير، وزير الزراعة، كلّف مركز البحوث الزراعية باستنباط محاصيل زراعية تتحمل نسبة الملوحة العالية؛ وهو ما تم إنتاجه فعليًا، إلى جانب استنباط محاصيل علفية تحتاج لمياه أقل؛ بهدف تقليل الضغط على الذرة والصويا.