الأربعاء 04 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حسين الجسمى عن تهنئة الرئيس له بزفافه: هى الأغلى وشملت كل المصريين

حسين الجسمي
حسين الجسمي

عبر الفنان حسين الجسمي، عن سعادته الكبيرة لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، له بزفافه خلال مشاركته في احتفالية “قادرون باختلاف”، والتي أقيمت قبل أيام.

الجسمي يوجه الشكر للرئيس وللشعب المصري

ووجه حسين الجسمي، في تصريحاته لبرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وللشعب المصري على مباركتهم له بعد زواجه، وذلك خلال احتفالية "قادرون باختلاف"، مؤكدًا أن هذه المباركة هي الأغلى له، إذ أنها جاءت من 105 ملايين مصري. 

وقال حسين الجسمي، إن يوم الحفل على مسرح خورفكان بمناسبة بداية العام كان يوم عائلي مميز له أكثر منه ليلة فنية.، مشيرًا إلى أن هذا الحفل الذي كان فيه وسط عائلته وبلدته، كان حفل يجمع أبن ببيته وأقاربه وأصدقاءه، و أنه سعيد  لاستقبال أهله وأحبابه في بداية السنة الجديدة.

حسين الجسمي الرئيس عبدالفتاح السيسي زفافة الأغلي للشعب المصري تهنئة

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