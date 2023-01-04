أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى أكثر من 108 آلاف جندى

أعلن الجيش الأوكراني، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 108 آلاف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 750 جنديا قتلوا أمس فقط.



وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3036 دبابة و6100 من المركبات المدرعة و2033 من النظم المدفعية و424 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و214 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و270 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1839 طائرة بدون طيار و4 آلاف و735 من المركبات وخزانات وقود.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.



وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.