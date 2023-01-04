الأربعاء 04 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى أكثر من 108 آلاف جندى

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلن الجيش الأوكراني، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 108 آلاف و190 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي، من بينهم 750 جنديا قتلوا أمس فقط.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرينفورم"، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 3036 دبابة و6100 من المركبات المدرعة و2033 من النظم المدفعية و424 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و214 من أنظمة الدفاع الجوي و283 طائرة و270 مروحية و16 سفينة حربية، فضلا عن 1839 طائرة بدون طيار و4 آلاف و735 من المركبات وخزانات وقود.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«حياة كريمة».. رئيس «القطاع الهندسى»: تنفيذ 29 ألف مشروع فى المرحلة الأولى من المبادرة

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى إلى أكثر من 108 آلاف جندى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام