وكالة الشؤون النسائية برئاسة الحرمين تقدم 18 خدمة للمعتمرات

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الشؤون النسائية على تسخير كوادرها البشرية، من خلال تقديم 18 خدمة للمعتمرات وقاصدات المسجد الحرام.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين من وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام تمثلت في تقديم 911 حلقة من حلقات القرآن الكريم وتجويده، فيما بلغ عدد المستفيدات من الحلقات الحضورية 5 آلاف و886 مستفيدة، وبلوغ حلقات القرآن الكريم (عن بعد) لـ 46 حلقة، والمستفيدات بلغن 222 مستفيدة، فيما جرى تقديم الحلقات التصحيحية باللغات المختلفة لـ 575 مستفيدة، مع تقديم إهداءات المصاحف للقاصدات 11 ألفا و694 مستفيدة، بالإضافة لتوزيع 523 سماعة وباركود، فيما بلغ عدد المستفيدات من الإرشاد المكاني 89 ألفا و475 مستفيدة، والمستفيدات من التوجيه الديني 37 ألفا و883 مستفيدة.



وأوضحت الوكالة أن عدد المستفيدات من خدمات ذوات الإعاقة بلغ 18 ألفا و539 مستفيدة، وبلغ عدد عبوات ماء زمزم الموزعة 10 آلاف و471 عبوة، فيما بلغت كمية اللترات المعبأة من ماء زمزم 3 ملايين و148 ألفا و752 لتراً، بالإضافة لبلوغ ساعات التطوع لـ 5 آلاف و385 ساعة تطوعية ، فيما جرى تقديم الخدمات التطوعية النسائية لـ 910 آلاف و348 مستفيدة، إلى جانب بلوغ عدد المتطوعات 188 متطوعة.