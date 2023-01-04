خبير يوضح جهود الدولة فى القطاع السياحى

أوضح الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، جهود الدولة المصرية في الفترة الأخيرة لتحقيق مكاسب كثيرة للقطاع السياحي، قائلاً: "إن الدولة المصرية قامت ببذل مجهود كبير ووضعت استراتيجيات خاصة بالقطاع السياحي ودعمه وتنميته سياحيًا أو أثريًا".

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي شادي شاش، أن هناك اهتماما كبيرا بالمشاريع السياحية مثل الاهتمام بالمتحف المصري الكبير، ونقل 55 ألف قطعة أثرية وترميمها بالمتحف، لافتاً إلى أن كل ذلك ينتظره الغرب والدول المصدرة للسياحة الأثرية، وهناك الكثير من العملاء الذين يتساءلون في شركات السياحة بالقطاع الخاص على افتتاح المتحف الكبير، مؤكدًا أنه سيكون له دور كبير في زيادة السياحة الأثرية.

وأوضح الخبير السياحي، أن هناك كم كبير من المشاريع والمتاحف المنتظر افتتاحها، والتي ستؤثر بشكل كبير على زيادة التدفق السياحي، خاصة السياحة الأثرية، وبالنسبة للسياحة الدينية يوجد لدينا مسار العائلة المقدسة يعتبر في غاية الأهمية فيما يتعلق بالترويج لهذا النوع من السياحة.