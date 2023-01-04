رريال مدريد يتغلب بصعوبة على كاسيرينو ويتأهل لثمن نهائى كأس ملك إسبانيا

تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما فاز بهدف نظيف على نظيره كاسيرينو ضمن مباريات دور الـ 32 بالمسابقة.

هدف اللقاء الوحيد سجله البرازيلي رودريجو في الدقيقة 69 من زمن اللقاء ليمنح التأهل للنادي الملكي.

موعد مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأمير فيليب معقل فريق كاسيرينو.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وكاسيرينو في كأس ملك إسبانيا على شبكة قنوات SSC السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا، فشهد الاعتماد على عناصر أغلبها من البدلاء، فيما يقود الثلاثي ماركو أسينسيو وإيدين هازارد ورودريجو جويس خط الهجوم، فيما يحرس الأوكراني أندريه لونين المرمى.

وشهدت قائمة ريال مدريد استبعاد عدد كبير من العناصر الأساسية على رأسهم الفرنسي كريم بنزيما والبلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي فينيسيوس جونيور والكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام كاسيرينو في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - ألفارو أودريازولا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - داني سيبايوس - إدواردو كامافينجا

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - إيدين هازارد - رودريجو جويس

ريال مدريد ودع النسخة الماضية من بطولة كأس الملك من الدور ربع النهائي أمام فريق أتلتيك بلباو بالهزيمة بهدف دون رد.

حقيقة عودة مارتن أوديجارد إلى ريال مدريد

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، فإن أوديجارد أقرب للبقاء مع أرسنال خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن أوديجارد معجب بمشروع أرسنال الحالي تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.