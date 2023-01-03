الثلاثاء 03 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الحجر الزراعى»: مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح

الموالح
الموالح

قال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن صادرات مصر الزراعية تخطت 6.4 مليون طن لأول مرة في تاريخها لعام ٢٠٢٢.

أسواق زراعية جديدة

أكد الدكتور أحمد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم فتح أسواق جديدة للسلع الزراعية المصرية، والتي بلغ عددها ٨٠ سوقا على مدار الخمس سنوات الماضية أدى إلى زيادة معدل الصادرات المصرية بالخارج. 

وأضاف في حديثه، أن الصادرات المصرية الزراعية تخطت ٦ ملايين و٤٠٠ ألف طن بزيادة ٨٠٠ ألف عن العام الماضي. 

تحسين صورة المنتج المصري

وأشار إلى أن زيادة الرقابة على المنتجات الزراعية قبل اختراقها الأسواق الخارجية أدت إلى تحسين سمعة المنتج الزراعي المصري بالخارج، قائلاً: "للعام الرابع على التوالي مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح". 

وذكر "العطار"، أن مصر استطاعت فتح أسواق خارجية لها في ظل تحديات عالمية أثرت على كبرى الدول العالمية مثل أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، نقص الحاويات.

أحمد العطار الحجر الزراعي التصدير الزراعي مساء دى ام سى تصدير مصر للموالح

رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على عازف الأورج الشهير محمد عبدالسلام

فسيخ ورنجة.. مصادر تكشف تفاصيل عزومة «منتصف الليل» قبل هزيمة الزمالك

«حفلات مشبوهة».. القصة الكاملة وراء مصرع شاب قفز من الشرفة هربًا من الفضيحة

«عليا وعلى أعدائى».. حيلة شيطانية من حداد للانتقام من شقيقه ونجلى عمه بالصف

عزة مصطفى: الشيخ الشعراوى حرم عمل المرأة وطعن فى شرف غير المحجبة

للشباب حتى 35 سنة.. القوى العاملة تعلن عن فرص عمل جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيتهوفن كرة القدم وروبن هود

د.تامر شوقى يكتب.. التسامح مع الآخر والذات.. محور الشعور بالسعادة

ماجد حبته

التكية المصرية

جلال حمام

السلام فى أوكرانيا يحتاج الرؤية والشجاعة

جمال رشدي

خطفوها الغربان

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد (15)

محمد رفعت

رغم أنف الإرهاب !

منى رجب

أمنياتى لعام جديد

صور

مباراة فوز الأهلى على بيراميدز فى الدورى

مباراة فوز أسوان على الزمالك فى الدورى

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

محطة تل أبيب

المزيد

إشارات ورسائل.. لماذا اقتحم "بن غفير" ساحات الأقصى رغم الانتقادات؟

مصر تحذر من التبعات السلبية لاقتحام مسئول إسرائيلى «المسجد الأقصى»

فلسطين: صمت العالم يشجع حكومة نتنياهو على تنفيذ مخططاتها المعادية للسلام