«الحجر الزراعى»: مصر تحتل المركز الأول عالميًا فى تصدير الموالح

قال الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن صادرات مصر الزراعية تخطت 6.4 مليون طن لأول مرة في تاريخها لعام ٢٠٢٢.

أسواق زراعية جديدة

أكد الدكتور أحمد العطار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه تم فتح أسواق جديدة للسلع الزراعية المصرية، والتي بلغ عددها ٨٠ سوقا على مدار الخمس سنوات الماضية أدى إلى زيادة معدل الصادرات المصرية بالخارج.

وأضاف في حديثه، أن الصادرات المصرية الزراعية تخطت ٦ ملايين و٤٠٠ ألف طن بزيادة ٨٠٠ ألف عن العام الماضي.

تحسين صورة المنتج المصري

وأشار إلى أن زيادة الرقابة على المنتجات الزراعية قبل اختراقها الأسواق الخارجية أدت إلى تحسين سمعة المنتج الزراعي المصري بالخارج، قائلاً: "للعام الرابع على التوالي مصر تحتل المركز الأول عالمياً في تصدير الموالح".

وذكر "العطار"، أن مصر استطاعت فتح أسواق خارجية لها في ظل تحديات عالمية أثرت على كبرى الدول العالمية مثل أزمة كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، نقص الحاويات.