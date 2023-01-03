تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزارة الشباب: تُطلق قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بــ«حي الأسمرات» غدًا

◄ القوافل تنفذ بــ ١٦ محافظة بالتعاون مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية ووحدة تصدوا معنا تحت شعار "الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل"

تُطلق وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، غدًا الأربعاء، قافلتها التعليمية والتنويرية العاشرة بحي الأسمرات بمحافظة القاهرة، علي مدار يومين بمدرسة "تحيا مصر 1" و"مدرسة تحيا مصر 5، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل" والذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارتي "التربية والتعليم والتعليم الفني، التنمية المحلية، وحدة تصدوا معنا"، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣، مساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي -رئيس مجلس الوزراء.

يشارك ضمن القوافل التعليمية نُخبة من الخبراء والمعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة.