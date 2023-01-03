الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وزيرة الثقافة تكشف تفاصيل مبادرة «المسرح المدرسي»

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، تفاصيل مبادرة "المسرح المدرسي"، قائلة: "إنه سيكون هناك تدشين يومي 7، و8 يناير في دار الأوبرا المصرية بعرض مسرحي لبعض الفنانين النجوم، أمثال الفنانة يسرا، مع بعض الأطفال بمسرحية كتبها مدحت العدل".

وأضافت وزيرة الثقافة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن المبادرة بدأت بها وزارة التربية والتعليم، بعد البروتوكول الذي تم توقيعه مع وزارة الثقافة، بإدخال الفنون ضمن اليوم الدراسي في مدارس الجمهورية.

وأوضحت أن الاتجاه كان لعودة المسرح المدرسي، لأنه ينمي الطاقة الإبداعية ويجعل شخصية الطفل بها ابداع وثقة بالنفس، وهو ما سيؤثر على التحصيل الدراسي وستنمي الطاقة الإبداعية  في الأطفال، لافتة إلى أن الدراسة ليست حفظ وتلقين لكن لابد من تنمية الجانب الإبداعي.

وأشارت إلى أن التدريب على الفنون واكتشاف المواهب في مجالات الفن المختلفة تنمي الشخصية وتحفز على التفكير الإبداعي في الأطفال.  

 

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