سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

مع التغيرات اليومية التي تحدث في أسعار العملات يبحث العديد من المواطنين عن القيمة الفعلية للعملات الأجنبية في البنوك سواء الدولار أو العملات الخاصة بدول الخليج المتواجد بها المصريين.

سعر الريال السعودي فى مصر اليوم الأربعاء 4-1-2023



وشهدت أسعار الريال السعودي اليوم الاربعاء 4-1-2023 استقرار نسبيًا في البنوك المصرية والأجنبية.

وخلال التقرير التالي نسلط الضوء علي سعر الريال المصري في البنوك الموجودة بمصر، مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء 4-1-2023



سجل سعر الريال السعودي اليوم الاربعاء 4-1-2023 في البنك المركزي 6.5712 جنيه للشراء و6.5919 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في بنك الأهلي المصري سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.



سجل الريال السعودي في بنك مصر اليوم الأربعاء 4-1-2023 سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم



سجل الريال السعودي اليوم الأربعاء 4-1-2023 في بنك الإسكندرية

6.56 جنيه للشراء

6.59 جنيه للبيع

سجل الريال السعودي اليوم الأربعاء في البنك التجاري الدولي cib

6.55 جنيه للشراء

6.59 جنيه للبيع



سجل الريال السعودي اليوم الأربعاء في مصرف أبو ظبي نحو 6,58 جنيه للشراء 6,59 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي في بنك البركة اليوم الأربعاء

6.41 جنيه للشراء

6.58 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم

6.53 جنيه للشراء

6.59 جنيه للبيع