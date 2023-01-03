خبير: الأسواق المالية خلال أزمة كورونا لم تنهر كما حدث فى أزمات سابقة

قال محمد شكري، محلل أسواق المال، إن أزمة كورونا رغم أنها كانت أزمة طاحنة على الأسواق المالية، وبالتالي أثرت على الأسواق المالية على مستوى العالم، لكنها كانت أقل حدة من تأثير الأزمة المالية الحالية.

أسواق المال العالمية

وأكد محمد شكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المراقب" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الأسواق المالية في أزمة كورونا لم تنهر كما حدث في الأزمات العالمية من قبل.

الأزمات العالمية

وأضاف في حديثه، أن البنوك المركزية تعلمت الدرس جيدًا، وأنها لن تعيد تكرار ما حدث في الأزمة العالمية عام 2008، لذلك بدأت في خطط تحفيزية مبكرة لدعم الاقتصاد.

وأشار إلى أنه عندما جاءت جائحة كورونا وشلت الاقتصاد بشكل كبير وجدنا خططًا تحفيزية شديدة جدًا من البنك الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأوروبية حتى فى بعض الدول العربية التي بدأت في خطط تحفيزية لدعم الأسواق المالية.