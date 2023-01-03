«بحراسة مشددة».. الأمن يتحفظ على لص داخل أحد المستشفيات بالغربية

تحفظت الأجهزة الأمنية بالغربية، على لص داخل أحد المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة تحت حراسة مشددة له عقب سقوطه في منور أحد العقارات أثناء ارتكابه واقعة سرقة.

كان قد أصيب لص بإصابات متفرقة بعد أن اختل توازنه وسقط في منور أحد المنازل بشارع الحلو ثان طنطا بمحافظة الغربية أثناء محاولة السرقة، وتم نقله للمستشفى بسيارة إسعاف.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سكان أحد العمارات بشارع الحلو بسماع استغاثة شخص سقط في منور المنزل.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين أن المصاب لص وتسلل للمنزل في محاولة للسرقة، واختل توازنه وسقط في المنور وأصيب بإصابات متفرقة، تم نقله للمستشفى تحت حراسة أمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.