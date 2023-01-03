الثلاثاء 03 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد غياب 4 سنوات.. تعرف على تفاصيل عودة شاروخان لدور العرض

شاروخان
شاروخان

بعد غياب أربع سنوات يعود الفنان الهندي شاروخان إلى الشاشة الكبيرة من خلال فيلم الأكشن "باثان" من إنتاج ياش راج وإخراج سيدهارث أناند.

ويشارك البطولة النجمان ديبيكا باديكون وجون أبراهام، مع ظهور خاص لسلمان خان بشخصيته السينمائية الشهيرة "تايجر" والتي تقوم أيضًا شركة ياش راج بإنتاج السلسلة التي تحمل نفس الاسم.

وقصة الفيلم تدور في إطار من الإثارة والدراما والحركة، حول (باثان) العميل السري الهندي، الذي يعمل في الظل، وتدفعه الأحداث لتولي مسئوليات غامضة، إلى أن يتعرض لخيارات بشأن التخلي عن مبادئه.

يذكر أن شركة يونايتد موشن بيكتشرز أعلنت عن طرح الفيلم في مصر ابتداء من 25 يناير 2023 متزامنًا بذلك مع توقيت عرضه بجميع أنحاء العالم.

الكبيرة ألم المخ المخرج الفيلم الكبي الكبير المص

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