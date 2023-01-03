عكرمة صبري يعلق على اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى

قال الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي التي رتبت اقتحام المسجد الأقصى، والمسئولية تقع عليها وعلى الأجهزة الأمنية التي حمتها خلال الاقتحام.

ووصف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، بأنه يحاول استفزاز المسلمين وأنه هو المسئول عن الاقتحام، لأنه بنفسية مريضة ومتغطرسة.

كما كشف إمام وخطيب المسجد الأقصى، حقيقة قيام قوات الاحتلال الصهيوني بإلقاء القبض عليه، مشيرًا إلى أنه حدث بالفعل أمس بدعوى أنه يؤيد الإرهاب وقتل اليهود.

وأضاف أن سبب اتهامهم أنه يزور أسر الشهداء ويؤازر الأهالي وهو ما اعتبره الاحتلال الإسرائيلي أعمالًا إرهابية، مؤكدا أن ما يقوله الجانب الإسرائيلي هو مجرد ادعاءات.

وأكد أن الجانب الإسرائيلي استهدف من اعتقاله إلهاء الناس حتى يقتحموا الأقصى اليوم، معلقا: "نحن نتوقع الأسوأ وهذه الأعمال والاستفزازات ستؤدي إلى الانفجار".