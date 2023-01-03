«90 يوم ابدأ».. عهد جديد للصناعة الوطنية بجهود شباب البرنامج الرئاسى

انطلقت المبادرة الوطنية، لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» بتكليف من رئيس الجمهورية لخريجى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة «حياة كريمة» بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشرى وتوطين التنمية بما يضمن استدامة المبادرة، حيث أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال «الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة» فى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢ عن إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» كمبادرة تعمل بشكل أساسى على دعم وتوطين الصناعات الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.

وتسعى المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى تحقيق ٣ أهداف أساسية، وهى «توفير فرص عمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية»، من خلال إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة ٢٠٠ مليار جنيه، وتوفير نحو ١٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش. م. م التى تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتسهم فيها مؤسسة «حياة كريمة» بحصة حاكمة، بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية، وتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة.

وتنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» إلى ٣ محاور، وهى محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

محور المشروعات الكبرى

يستهدف محور المشروعات الكبرى عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت مشروعات قائمة ترغب فى تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، وذلك فى إطار زيادة الاستثمارات الصناعية بالشراكة مع الخبراء فى القطاعات المختلفة، وتشجيع الصناعات المغذية وضمان قدرتها على التوسع، فقد نجحت المبادرة فى تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير، واستهلاك المنتج من قِبل تحالف من المستثمرين المحليين، حيث نجح محور المشروعات الكبرى فى عقد شراكات فى مختلف القطاعات، مثل قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية الذى استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا، لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما نجح فى جذب استثمارات فى قطاعات صناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ ٦٤ مشروعًا صناعيًا مع ٣٣ شركة مصرية خاصة، و٢٠ شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من ١٢ دولة.

وتستوفى كل المشروعات الكبرى فى إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات فى الصناعة، ونسب مكون محلى مرتفعة، تتم زيادتها بشكل تدريجى، بما يضمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، بناءً على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

أبرز المشروعات

مصنع صمام أمان الغاز

وقعت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، الثلاثاء ١٣ ديسمبر ٢٠٢٢، عقد اتفاق مساهمين مع شركة «Coperci» الإسبانية، لإنشاء أول مصنع لتصنيع «صمام أمان الغاز» فى مصر، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ١٥ مليون صمام، وتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٧.٦ مليون دولار، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر أبريل من العام المقبل ٢٠٢٣، وتم ذلك بالتعاون مع كل من شركة «فريش إليكتريك»، ومجموعة شركات «العربى».

مصنع «سماد فوسفات الكالسيوم»

تم تدشين مصنع لإنتاج سماد فوسفات الكالسيوم بمحافظة الدقهلية، الذى سيتم افتتاحه خلال العام الحالى ٢٠٢٣، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ٥٠ ألف طن سنويًا، وتكلفة استثمارية تبلغ نحو ٢٠ مليون دولار، مما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤٥ مليون دولار، كما يستهدف توفير ١٠٠٠ فرصة عمل.

تأسيس شركة «العلمين لمنتجات السيليكون»

تم عقد اتفاق مساهمين بين شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، ووزارة البترول والثروة المعدنية، مُمثلة فى الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، لتأسيس شركة «العلمين لمنتجات السيليكون» بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، مُمثلة فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة المصرية للسبائك الحديدية، وبالشراكة مع القطاع الخاص المصرى، مُمثلًا فى شركة «إنارة كابيتال ليمتد»، وشركة «وسط الصحراء» للتعدين، حيث تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشروع مجمع إنتاج السيليكون ومشتقاته بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بمدينة «العلمين الجديدة»، حيث تصل التكلفة الاستثمارية التقديرية للمجمع بكل مراحله لنحو ٧٠٠ مليون دولار.

مصانع الوايلر

شاركت «ابدأ» فى مشروع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية، الذى يهدف إلى التوسع فى إنتاج كل من طلمبات رفع المياه العملاقة، ومحركات الطلمبات، ومحابس خطوط المياه والصرف، بطاقة إنتاجية تُقدر بـ٥٠٠٠ طلمبة سنويًا، و٢٠٠٠ محرك سنويًا، و٢٠٠٠ محبس سنويًا، مما يقلل فى الواردات بقيمة تصل إلى ٥٤٤ مليون دولار سنويًا.

مصنع «محركات وسائل النقل الخفيف»

تشارك «ابدأ» فى تدشين مصنع «محركات النقل» الذى يهدف لإنتاج محركات وسائل النقل الخفيف، بقدرات تتراوح بين ١٠٠ و٢٥٠ cc، ومن المقرر افتتاحه خلال شهر يناير الجارى، حيث تصل تكلفته الاستثمارية إلى ١٠ ملايين دولار، وتقدر طاقته الإنتاجية بإجمالى ٤٠٠ ألف محرك سنويًا، وبدوره سيقلل فى الفاتورة الاستيرادية بنحو ٥٦ مليون دولار سنويًا.

مصنع لإنتاج مادة «الصودا آش»

سيتم إنشاء مصنع لإنتاج «الصودا آش» بالتعاون مع وزارة البترول، ممثلة فى الشركة القابضة للبتروكيماويات، ووزارة قطاع الأعمال، وعدد من الشركات، منها الهيئة العربية للتصنيع، وشركة «بولى سيرف» للأسمدة والكيماويات تحت مظلة مبادرة «ابدأ» لتطوير الصناعة المصرية، وسيتم تشييد المصنع ضمن مجمع البتروكيماويات بمدينة «العلمين» الجديدة على مساحة تبلغ ١٨٥ فدانًا، بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى ٦٠٠ ألف طن سنويًا، حيث يهدف المشروع إلى توسعة الصناعات العديدة المرتبطة بـ«الصودا آش»، ووقف استيرادها من الخارج، مما يسهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية بنحو ٥٠٠ مليون دولار سنويًا.

محور دعم الصناعات

هو المحور المختص بتذليل كل العقبات التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة، من خلال تسهيل الإجراءات مثل الحصول على التراخيص المختلفة، وتقنين الأوضاع، بالتعاون مع الجهات المختلفة كجهاز «تنمية المشروعات»، و«مجلس الوزراء»، وهيئة «التنمية الصناعية» وغيرها. ويتم تقديم الطلبات والشكاوى من خلال الموقع الرسمى للمبادرة، ومن ثمَّ يتم فرزها وتصنيفها طبقًا لنوع المشكلة، والجهات المعنية بالحل، وتم تلقى أكثر من ١٠٠٠ طلب متنوع ما بين استفسارات حول مبادرة «ابدأ» وما تقدمه، وطلبات دعم من أصحاب مصانع متعثرة، أو طلبات لتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء مصانع جديدة. ويقوم أعضاء المبادرة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بحل المشكلات لبحث سبل التعاون لحل المشكلات ومعاودة الإنتاج فى حالة المصانع المتعثرة، أو البدء فى إنشاء المشروع فى حالة المستثمرين.

محور البحث والتطوير والتدريب

يهدف هذا المحور إلى توفير التدريب الفنى والمهنى والتثقيفى للعمالة المصرية وفقًا للمقاييس الدولية، بالإضافة لتوفير فرص العمل اللائقة بمعدلات عائد مناسبة تؤمن حياة كريمة للعامل المصرى، كما تسعى نحو تغيير الصورة الذهنية والنظرة المجتمعية تجاه العمالة الفنية. فضلًا عن تحقيق الاستدامة من خلال تطوير مؤسسات التعليم الفنى والتدريب المهنى التابعة للدولة واعتمادها طبقًا للمعايير الدولية، وكذلك دعم المصانع المتعثرة، من خلال إيجاد أنسب الحلول لمشكلاتها بطريقة علمية عملية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

أبرز ما تحقق

بدء المرحلة الأولى من مبادرة «ابدأ حياة» بمحافظة سوهاج يوم ٢١ أكتوبر ٢٠٢٢، بالتعاون مع «حياة كريمة» ووزارة «الإنتاج الحربى» التى تضمنت برنامجًا تدريبيًا مهنيًا متكاملًا للشباب فى إطار تحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، حيث تم تدريب الشباب داخل سيارة التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربى على مجموعة من الحرف المختلفة، مثل تصليح الأجهزة المنزلية، واللحام والألوميتال والمهن الحرفية الأخرى، بالإضافة إلى عقد محاضرات توعوية وتثقيفية، علاوة على وجود برنامج رياضى وترفيهى شامل، وورش ثقافية حول العديد من الموضوعات، مثل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإدمان، وغيرها. جاء ذلك بمشاركة فعالة من محافظة سوهاج التى قدمت كل سبل الدعم والتسهيلات لتقديم التدريب الخاص بتأهيل العمالة المصرية، طبقًا لاحتياجات سوقى العمل المحلية والعالمية.

أعلنت مبادرة «ابدأ» بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» ووزارة الإنتاج الحربى ومحافظة «الدقهلية» عن بدء فعاليات الدورة الثانية من التدريب المهنى والتثقيفى لمجموعة من الشباب من خلال عقد عدد من ورش العمل ومحاضرات توعوية وتثقيفية توفر لهم فرص عمل لائقة تؤمن لهم ولأسرهم حياة كريمة.

وقعت شركة «ابدأ» لتنمية المشروعات، التى تعد الذراع التنفيذية لمبادرة «ابدأ» مُمثلة فى شركة «بيكو»ــــــ التى تُعد إحدى الشركات الرائدة فى مجال المعدات الصناعية الثقيلة وصيانتهاــــــ بروتوكول تعاون مع «الجهاز المركزى للتعمير» التابع لوزارة الإسكان لوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتوفير وإتاحة مراكز التدريب الحرفى، والتخصصى لتأهيل وتدريب الشباب على حرف التشييد والبناء المتعددة، بالإضافة لتدريبهم على قيادة وتشغيل، وصيانة المعدات الثقيلة المختلفة، لتنمية وتطوير قطاع التشييد والبناء، وتوفير العديد من فرص العمل.