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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم فى مصر الأربعاء 4-1-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يزداد البحث بشكل يومي عن مواقيت الصلاة في مصر كي يؤدي المسلمين صلواتهم المفروضة عليهم في توقيتها المحدد وعدم انتظار الخروج عنها.

 

يقدم لكم موقع “الدستور” خدمة تقديم مواقيت الصلاة لكم الخاصة باليوم الأربعاء 4-1-2023 كي تؤدوا صلواتكم في مواعيدها المحددة دون الخروج مع ملاحظة أن توقيت الاذان والصلاة يختلفون من محافظة لأخرى.
 

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الأربعاء 4-1-2023

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة القاهرة
صلاة الفجْر ٥:١٩ ص
الشروق ٦:٥١ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٢:٤٩ م
صلاة المَغرب ٥:٠٧ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية
صلاة الفجْر ٥:٢٦ ص
الشروق ٦:٥٩ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠٥ م
صلاة العَصر ٢:٥٢ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٤ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الجيزة

صلاة الفجْر ٥:٢١ ص
الشروق ٦:٥٣ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٠ م
صلاة المَغرب ٥:٠٨ م
صلاة العِشاء ٦:٣١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة شرم الشيخ
صلاة الفجْر ٥:٠٤ ص
الشروق ٦:٣٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٤٧ ص
صلاة العَصر ٢:٤١ م
صلاة المَغرب ٥:٠٠ م
صلاة العِشاء ٦:٢١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة السويس

صلاة الفجْر ٥:١٤ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٢:٤٤ م
صلاة المَغرب ٥:٠٢ م
صلاة العِشاء ٦:٢٥ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة كفر الشيخ

صلاة الفجْر ٥:٢٢ ص
الشروق ٦:٥٥ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٤٨ م
صلاة المَغرب ٥:٠٦ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م
 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة أسيوط

صلاة الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٠١ م
صلاة العَصر ٢:٥٦ م
صلاة المَغرب ٥:١٥ م
صلاة العِشاء ٦:٣٦ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

صلاة الفجْر ٥:١٣ ص
الشروق ٦:٤٢ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٨ ص
صلاة العَصر ٢:٥٤ م
صلاة المَغرب ٥:١٣ م
صلاة العِشاء ٦:٣٣ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة قنا

صلاة الفجْر ٥:٠٨ ص
الشروق ٦:٣٧ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٢:٥٠ م
صلاة المَغرب ٥:١٠ م
صلاة العِشاء ٦:٣٠ م

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