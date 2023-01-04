يقدم لكم موقع الدستور عدد من أذكار الصباح التي يستحب بدء اليوم بها كي تنالوا منها ما يعينكم على قضاء يومكم ومصالحكم.

دعاء وأذكار الصباح الأربعاء 4-1-2023

اللهم اجعل يومي كله بركة وافتح لي أبواب الخير كله واجعلني من عبادك الصالحين لنفسي وللدين ولسائر أمة المسلمين واجعل دعاء الصباح بلسماً على لساني في كل صباح يوم جديد.

اللهم في هذا الصباح سخِّر لنا من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خيرٌ لنا، اللهم قلوبنا بين يديك فـارزقها الثبات والراحة، اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا واسعا.

اللَّهمَّ أنت ربِّي لا إله إلا أنت، عليك توكَّلت، وأنت ربُّ العرش العظيم، ما شاء اللّه كان، وما لم يشأ لم يكُن، ولا حول ولا قوَّة إلا باللّه العليِّ العظيم، أعلم أنَّ اللّه على كلِّ شيء قدير، وأنَّ اللّه قد أحاط بكلِّ شيء علماً، اللَّهمَّ لا تجعل ابتلائي في جسدي، ولا في مالي، ولا في أهلي، وسهِّل علي ما استثقلَته نفسي.

رب اشرح صدورنا، ويسِّر أمورنا، واحلُل عقدة من ألسنتنا، يفقهوا قولنا، اللهم فوَّضتك أمري كله، فجمِّله خيراً بما شئت، واجعلني يا رب ممَّن نظرت إليه فرحمته، وسمعت دعاءه فأجبته.

اللَّهمَّ إنِّي أصبحت أُشهدك، وأُشهد حملة عرشك، وملائكتك، وجميع خلقك، أنَّك أنت الله لا إله إلاَّ أنت وحدك لا شريك لك، وأنَّ محمَّداً عبدك ورسولك.

اللهمَّ إني أسألُك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملًا متقبلاً، يضيء به صباحي ويستنير به يومي وترضى به نفسي تمام الرضا والحمد.



