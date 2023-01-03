اكسر الجليد فى المقابلة الأولى: التواصل البصرى ولغة الجسد يشكلان الانطباعات الأولية

لن يستطيع الإنسان الوصول إلى السعادة إن كان يشعر دائمًا بالخوف، وتشير دراسات علمية حديثة إلى أن الشخص لا يكشف عادة عن مخاوفه الحقيقية حينما يبادره أحد بسؤال حولها.. بل يتحدث عن مخاوف عادية من المرتفعات أو الحشرات، لكن الحقيقة أن المخاوف الداخلية تكون أقسى وأشد، وتتعلق بالخوف من الرفض أو الوحدة أو من عدم القدرة على اكتساب محبة الناس.

هذا ما يناقشه كتاب «كيف تجعل الناس يحبونك فى ٩٠ ثانية أو أقل»، للكاتب نيكولاس بوثمان.

يقول الكاتب: «تكمن المخاوف الحقيقية فى أعماقنا، ولا يتم الكشف عنها فى إجابة عن سؤال سريع.. وتكون المخاوف أن نكون محرجين مثلًا أو نشعر بأن من حولنا سيهجروننا يومًا ما، أو أن لا أحد يحبنا، أو أننا لسنا الخيار الأول لأحد.. نحن خائفون من أن نصبح بلا أصدقاء».

وأضاف: «تتضمن المخاوف تساؤلات حول إن كان الإنسان يقوم بعمله على أكمل وجه، أو إن كان الناس يحبوننا حقًا.. أسئلة كثيرة تجول بخاطرنا وتملأ عقولنا وقلوبنا بالكثير من الرعب والقلق لدرجة أنه غالبًا ما يكون من الأسهل تجنب التحدث إلى الآخرين عنها، ولهذا إليك نظرة ثاقبة إلى المهارات اللازمة للتغلب على تلك المخاوف والتواصل مع الآخرين بشكل كبير». وتابع: «عليك أن تعلم أن الناس يشكلون انطباعاتهم الأولى عنك خلال أول ٩٠ ثانية من مقابلتك، لكن هل تساءلت يومًا عما يرونه عند إجراء هذا التقييم؟ وما المعايير التى تدخل فى تقديرهم النهائى عنك؟»، موضحًا: «تشير الدراسات إلى أن الانطباع الأول يتكون من مجموعة متنوعة من التقييمات، منها تقدير هذا الشخص لذكائك وثقتك فى نفسك ونجاحك وحالتك وغيرها، بل إن بعض الناس يفترضون أنك أكثر نجاحًا أو أكثر شعبية إذا رأوا أنك ترتدى ملابس تحمل نوعًا مميزًا من التصاميم وغيرها من العلامات التى تخبرهم عنك».

وأكد: «بعض الأشياء ليس من السهل توقعها عنك ولا يمكنك التحكم فيها، مثل أنه لا يمكنك التحكم فى الميزات التى ولدت بها، لكن فى دراسة سابقة لجامعة (برينستون) اكتشف العلماء أن المشاركين صنفوا الناس ذوى الوجوه المستديرة التى تشبه الأطفال أو السمات الأنثوية على أنهم أكثر جدارة بالثقة، فلا يمكننا أيضًا التحكم فى جنسنا أو عرقنا أو جاذبيتنا أو ما إذا كنا بحاجة إلى نظارات أم لا».

وأضاف أن هناك دراسة أخرى، أجرتها جامعة «تورنتو» عام ٢٠١٧، وجدت أنه عندما طُلب من المشاركين مشاهدة مقطع فيديو لبعض الأشخاص خلال إلقاء خطاب، صنف المشاركون بأن المتحدثين الذين كانوا أصحاب بشرة بيضاء وذكورًا ولا يرتدون نظارات، أكثر جاذبية أو قوة، وبالمثل، وجدت دراسة بريطانية عام ٢٠٠٧ أن الناس يميلون إلى تصنيف الرجال والنساء الموشومين بوشم على أنهم غير جديرين بالثقة وأقل جاذبية وأكثر عدوانية.

وقال: «تشير تلك الدراسات إلى أن انطباعاتنا الأولى لا تتشكل فقط على عجل، بل غالبًا ما تستند أيضًا إلى الصور النمطية الكامنة والمتحيزة جنسيًا والعنصرية والطبقية، لسوء الحظ، لا يوجد الكثير مما يمكننا فعله لتغيير التحيز الفطرى لشخص آخر، خاصة عندما يعتمد على عوامل خارجة عن سيطرتنا، ولكن هناك بعض الأشياء التى يمكننا القيام بها لتكوين انطباع أول إيجابى، أولها لغة الجسد».

وأوضح: «غالبًا ما تكون لغة الجسد وسيلة اتصال أقوى من الكلمات، خاصة خلال أول ٩٠ ثانية من مقابلة شخص ما، وعلى الرغم من أننا قد لا نكون قادرين على تغيير تصور شخص ما لنا بناءً على شكل وجهنا أو الصفات الجسدية الأخرى، يمكننا العمل لضمان أن لغة جسدنا ترسل الرسالة الصحيحة».

يقول الكاتب نيكولاس بوثمان: «علينا أن نفرق بين لغتى الجسد المفتوحة والمغلقة.. قد لا تكون على دراية بالجوانب الفنية لهذه اللغة، لكن اضمن أنك تعرفها عندما تراها، على سبيل المثال، لنفترض أنك توجه ابنك المراهق بشأن مقدار الوقت الذى يضيعه فى غرفته فى لعب ألعاب الفيديو، فإذا وقف وذراعاه مطويتان على صدره وأدار عينيه على كل ما تقوله، فستحصل على الرسالة بصوت عالٍ وواضح.. أنه غاضب».

وتابع: «بالمثل، إذا كنت تقابل صديقتك المفضلة لتناول طعام الغداء ووقفت لتحييك بأذرع مفتوحة وابتسامة كبيرة، يمكنك أن تحصل على انطباع جيد ودافئ، لذا، ضع هذه المبادئ فى الاعتبار عندما تقابل شخصًا جديدًا لأول مرة، لا تكن مثل ابنك المراهق العابس».

وأكد أهمية استخدام الجسد للتعبير عن الانفتاح، مثل أن تقف مع تعليق ذراعيك بشكل غير محكم، وهو وضع يوحى بأنك مرتاح مع نفسك والآخرين، وجسمك يتجه قليلًا بميل نحو الشخص الآخر بطريقة منفتحة وجذابة، كما تشير لغة جسدك أنك مهتم به وتشرح ما تريد أن تقوله.. هذا بدوره يخلق جوًا وديًا ويدعو الشخص الآخر إلى الشعور بالراحة فى وجودك.

وقال: «الخطوة التالية هى الحفاظ على الاتصال المباشر بالعين، فمن الواضح أنك لا تريد أن تحدق بمن يحدثك؛ مع الابتسام للآخرين، هذا يعنى ببساطة أنك تراهم وأنك إيجابى ومستعد للمشاركة معهم، كما سيساعد هذا السلوك أيضًا فى تعزيز انطباعهم عن معدل الذكاء الخاص بك».

وأضاف: «ابتسم، وقدم نفسك بعبارة بسيطة، مثل: (مرحبًا.. كيف حالك؟) وأخبرهم باسمك الأول، هذا ما يسميه البعض كسر الجليد فى المقابلة الأولى لك مع أشخاص لا تعرفهم من قبل، وهذا سيدعو الشخص الآخر للرد بالمثل».

وأشار إلى أن الكثير من الناس يتوترون خلال مرحلة البدايات، لأنهم يكافحون من أجل التفكير فى مواضيع المحادثة أو يخشون أن يقولوا شيئًا خاطئًا، لهذا تجاوز المقدمات الثقيلة، فعادة ما تنشأ علاقة طبيعية عندما يكون لديك شىء مشترك مع شخص آخر، على سبيل المثال، لنفترض أنك قابلت شخصًا جديدًا واكتشفت أن لديكما صديقًا مشتركًا أو أنك عضو فى نفس صالة الألعاب الرياضية، سيعطيك هذا نقطة اتصال فورى وسيمكنك من التحدث بحرية عن اهتماماتكما المشتركة».

ومن النصائح التى قدمها: «يمكنك أيضًا الحفاظ على تدفق المحادثة عن طريق طرح أسئلة تعتمد على ما قاله من تتحدث إليه، على سبيل المثال، إذا قال الشخص الآخر (أنا لا أخرج كثيرًا ولكن كان يومًا مرهقًا حقًا فى العمل، لذلك اعتقدت أننى سأحتسى كوكتيلًا لطيفًا للاسترخاء)، يمكنك أن تقول شيئًا مثل (أنا أعرف هذا الشعور.. ماذا تفعل خلال العمل؟) فإن إظهار الاهتمام بشريك المحادثة هو أفضل طريقة للتواصل فى كل مرة، وذلك سيساعد الشخص الآخر فى تكوين انطباع إيجابى عنك، لأن الجميع يحب أن يكون الناس لطيفين معهم ويهتمون بما يقولونه».