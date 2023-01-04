أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

يبحث الكثير من المهتمين بالدواجن عن أسعارها بشكل يومي سواء من يرغبون في تربيتها والاستفادة منها بالبيع أو بالغذاء لأنفسهم أو من التجار الذين يريدون معرفة أخر سعر وصلت له الدواجن بمختلف أنواعها.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر

يقدم لكم موقع الدستور خدمة توضيح أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر بمختلف أنواعها وهو السعر الأخير الذي وصلت له في الأسواق وبورصة الدواجن.



أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 4-1-2023

الفراخ البيضاء 49 جنيه

الفراخ الساسو 61 جنيه

امهات بيضاء 46 جنيه

كتكوت أبيض 9.50 جنيه

كتكوت ساسو 7.50 جنيه

كتكوت بلدي 6 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت فيومى 6 جنيه

فيومى على وشه 6.50 جنيه

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 92 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 88 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 85 جنيه.

أسعار البط اليوم الأربعاء 4-1-2023

بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 16 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 13.50 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 51 جنيه

لحم بط مولار كيلو 29 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 26 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 40 جنيه



أسعار الرومي اليوم الأربعاء 4-1-2023

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 100 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

أسعار الحمام اليوم الأربعاء 4-1-2023

الحمام العبسي 150 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

الحمام الكشكي 225 جنيه