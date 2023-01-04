الأربعاء 04 يناير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

يبحث الكثير من المهتمين بالدواجن عن أسعارها بشكل يومي سواء من يرغبون في تربيتها والاستفادة منها بالبيع أو بالغذاء لأنفسهم أو من التجار الذين يريدون معرفة أخر سعر وصلت له الدواجن بمختلف أنواعها.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023  في مصر

يقدم لكم موقع الدستور  خدمة توضيح أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 4-1-2023 في مصر بمختلف أنواعها وهو السعر الأخير الذي وصلت له في الأسواق وبورصة الدواجن.
 

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 4-1-2023 

الفراخ البيضاء 49 جنيه 
الفراخ الساسو 61 جنيه
امهات بيضاء 46 جنيه 
كتكوت أبيض 9.50 جنيه 
كتكوت ساسو 7.50 جنيه 
كتكوت بلدي 6 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيه 
كتكوت فيومى 6 جنيه 
فيومى على وشه 6.50 جنيه 

أسعار البيض اليوم 

سعر كرتونة البيض البلدى اليوم للمستهلك 92 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم للمستهلك 88 جنيه.
سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم للمستهلك 85 جنيه.

 

أسعار البط اليوم الأربعاء 4-1-2023 

بط بغال جرموه عمر يوم 15.50 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 16 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 7.50 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 13.50 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 17 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 29 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 51 جنيه
لحم بط مولار كيلو 29 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 26 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 40 جنيه
 

أسعار الرومي اليوم الأربعاء 4-1-2023 

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 100 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 24 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيه

 

أسعار الحمام اليوم الأربعاء 4-1-2023  

الحمام العبسي 150 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
الحمام الكشكي 225 جنيه

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رئيس التحرير

وائل لطفي

التعليم والثقافة.. تكامل لا تعاون

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